赤西仁「匿名の恋人たち」“かなりセクシー”で全カットされたベッドシーン公開を要望「イチャイチャしただけみたいになっちゃう」
【モデルプレス＝2025/10/27】歌手の赤西仁が24日、自身のX（旧Twitter）を更新。Netflixシリーズ「匿名の恋人たち」で全カットされた女優・中村ゆりとのベッドシーンに言及した。
ある理由から人と握手さえ交わせなくなってしまった潔癖な製菓メーカー御曹司の主人公・壮亮を小栗、“視線恐怖症”を抱える天才ショコラティエのハナをヒョジュが演じた。また、赤西が壮亮の親友でハナが憧れるジャズバーのオーナー・寛を、中村が壮亮とハナのカウンセラー・アイリーンを演じている。
【写真】「匿名の恋人たち」イベント 欠席の赤西仁はパネル
◆小栗旬×ハン・ヒョジュ「匿名の恋人たち」
本作は、“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様を、実力派の豪華キャストと世界で活躍する日韓のスタッフが集結し、不器用だけど愛おしい大人の恋をコミカルに描いた“ロマンティックコメディ”。
◆赤西仁「匿名の恋人たち」全カットされたベッドシーンに言及
22日、都内で開催された「匿名の恋人たち」ファンイベント「とく恋ファンミーティングイベント」に登壇した中村が、劇中でアイリーンと寛が一夜を共にしたシーンにおいて、2人のベッドシーンが全カットされていると告白。同席していた月川翔監督は、一度は本編に入っていたと明かしつつも「ハナの恋愛を応援できないくらいかなりセクシーになっていた」ために泣く泣くカットしたと説明していた。
今回、赤西は「ベッドシーン勿体無いなぁー 何らかの形で出してくれないかなぁー」とカットされたベッドシーンの公開を要望し、続けて「このままだとただイチャイチャしただけみたいになっちゃうし」とお茶目に投稿。赤西の声を受け、月川監督も自身のXにて「相談してみるね」と返している。
◆赤西仁の投稿に反響
この投稿にファンからは「複雑だけど興味が勝る」「どんな仕上がりなのか気になって仕方ない」「大歓迎です！需要しかない」「寛とアイリーンのスピンオフ希望」「関係者様何卒よろしくお願いします」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】