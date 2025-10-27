徹底分析して分かった！視覚効果も注視度を高める要素？お笑い芸人「クギづけ度ランキング」大公開!!

寺家「（サグラダ・ファミリアは）140年工事しているけど未完成なんや」

エース「なんでスペインまで行って工事現場見なあかんの？ 人足りてないから働かせようとしてるやろ。途中見て楽しいのは、お餅焼いている時だけ！」

これは『Ｍ-１グランプリ 2024』（テレビ朝日系）の最終決戦で、お笑いコンビ『バッテリィズ』が披露(ひろう)したネタの一部だ。サグラダ・ファミリアなどの世界遺産を紹介するボケ役の寺家に対し、「無知」なエースがツッコむ。二人の軽妙なやり取りが、視聴者をクギづけにした。テレビの視聴データ分析会社『ＲＥＶＩＳＩＯ』（以下、Ｒ社）の広報／マーケティング担当の安武早織氏が語る。

「最近は高学歴の芸人が考えた、知的でキレイにまとまったネタが多くなっています。『バッテリィズ』が披露するのは、そうした洗練さと一線を画す漫才。無知を前面に出した絶妙なトークが、視聴者の視線を逸(そ)らさせないんです」

「１本目がウケると２本目は」

Ｒ社は番組としてのクギづけ度が高い『Ｍ-１』と『キングオブコント』に関して、ネタごとの注視度も調査している。上位30組をランキングにした（「演目」は仮）。１位は冒頭で紹介した『バッテリィズ』。２位は『Ｍ-１ 2023』で、最終決戦に進出した『ヤーレンズ』だった。

「映画『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』にかけた、『麺ジャミン・バトン スープなラーメン』という店名のラーメン屋のヤバいサービスを軽妙に説明しています。１本目のネタが面白いと、２本目はさらにクギづけ度が上がる傾向がある。『ヤーレンズ』は、同じレースの１本目で披露した『お引っ越し』（17位）というネタが会場でウケて、２本目が２位に入りました。１位の『バッテリィズ』も、同じレースの１本目（26位『偉人の名言』）が高く評価されて最終決戦に進出しているんです」（同前）

軽妙なトークに加え、芸人のビジュアルや演出など視覚効果も注視度を高める要素だという。Ｒ社のマーケティングチームマネージャー三橋洸輝氏が話す。

「３位の『Ｍ-１ 2022』ファーストラウンドに出場した『ヨネダ2000』は、大柄な愛と小柄な誠という対照的な女性のコンビです。『餅つき』は、なぜかイギリスで餅をつくというネタ。『ぺったんこー』『あーい！』という、ノリノリなリズムに思わず目が向いてしまいます」

４位の『キングオブコント 2024』1stステージに出場した『ニッポンの社長』は、豪華なセットが視聴者の注視度を高めたとされる。三橋氏が続ける。

「『新入部員』というネタで、バットケースやベンチなど野球部の練習場が再現されています。『声が小さい！』と監督に怒鳴られながら、ノックを受ける新入部員の素早い動きにも目を奪われる。一方で、しゃべりが秀逸でも視覚的要素の薄い芸人は上位に来ない傾向があります。画面を見なくても聞いていれば面白さがわかりますから。『Ｍ-１ 2022』で優勝した『ウエストランド』などがランキング外なのは、そのためでしょう」

お笑いに詳しい、芸能記者の中西正男氏が解説する。

「賞レースごとの注目度を見ると『ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ』が３位に入っているのが興味深い。出場しているのは、結成16年以上でブレイクできない漫才師です。苦労人には深みがあります。視聴者はネタを楽しみながら、芸人の生き方やドラマにも共感しているのかもしれません」

経歴や表現方法により、賞レースも細分化されつつある。お笑いでは、芸人の生きざまが見られているのだろう。

「お笑い賞レース＆芸人」測定法

テレビの前の人々がどれだけ画面を見ているかをＲ社が独自に調査したのが｢クギづけ度｣（注視度／注目度）。注視度は画面を見ていた秒数、注目度は画面を見ていた人数を基準に測定している。料理などの作業をしながらの｢ながら見｣では､画面が見られていないことが多いのでクギづけ度は上がらない｡関東で2000世帯（約4800人）､関西で600世帯（約1500人）ほどの協力を受け､視聴者がどのお笑い賞レースやお笑い芸人にクギづけとなったかを独自調査｡賞レースは世代別､お笑い芸人は視聴者の注目度が高い『Ｍ−１』と『キングオブコント』の’22〜’24年の決勝戦出場者を対象に分析した｡｢世帯テレビオン率｣は視聴率のことを指す

『FRIDAY』2025年10月24・31日合併号より