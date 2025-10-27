ワールドシリーズ第3戦前日会見

米大リーグ・ドジャースは28日（日本時間27日）、本拠地で行われるブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に臨む。タイラー・グラスノー投手は、第2戦で完投勝利を挙げた山本由伸投手に改めて敬意を表した。

山本は25日（同26日）の第2戦に先発登板。初回いきなり無死一、三塁のピンチを迎えるも後続を3人で抑えて無失点。3回に1点を失うも、4回以降は1人のランナーも許さず、105球で9回を投げ切った。4安打無四球8奪三振で1失点の快投。9回3安打1失点で白星を掴んだ14日（同15日）の敵地ブルワーズ戦に続く、2試合連続の完投勝利となった。

米専門メディア「ドジャーブルー」YouTubeは、第3戦前日の会見を公開。グラスノーは完投劇を演じた山本について「彼ができることはクレイジーだし、一貫性にいつも感心させられる」と絶賛し、2試合連続で披露した圧巻のピッチングに舌を巻いた。

「週を通しての練習とマウンドでのペースが同じ。ゲームプランを考えているのだろうけど、他の無駄なことは考えず、とても集中力が高い人だと思う。直近2試合は信じられないほど素晴らしかった。リズムに乗って、イニングが進むにつれて良くなっていった。昨日、リズムをつかむ姿のを見たのは本当にアメージングだったよ」

第1戦を4-11で落としたドジャースだったが、第2戦では山本の好投を打線が援護して5-1で勝利。通算1勝1敗のタイとし、27日（日本時間28日）からは本拠地ドジャースタジアムでの3連戦が控える。



