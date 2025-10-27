大阪の食文化に京都の上品さと技を融合！ファンインターナショナル「天ぷら寿司海鮮 米福 なんばパークス店」
「米福」の新店舗、「天ぷら寿司海鮮 米福 なんばパークス店」が2025年10月24日(金)にオープンします！
“安くて旨いが一番”を掲げる京都発のブランドが、なんばパークス6階に登場。
気軽に天ぷら・寿司・海鮮を楽しめる和食ダイニングです。
ファンインターナショナル「天ぷら寿司海鮮 米福 なんばパークス店」
オープン日：2025年10月24日(金)
所在地：大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス6F
アクセス：なんば駅直結(南海電鉄・地下鉄御堂筋線)
電話番号：06-6586-9030
営業時間：11:00〜23:00
ランチタイム：11:00〜16:00 (L.O.16:00)
ディナータイム：16:00〜23:00 (L.O. Food 22:00 / Drink 22:30)
定休日：なし
席数：42席
京都発の人気ブランド「米福」が、大阪・なんばパークスに新店舗をオープン！
熟練の職人が一つひとつ丁寧に仕上げる、素材本来の旨みを引き立てた天ぷらが自慢です。
なんばパークス店では、京都で培った味と技に加え、都市型商業施設ならではの多彩な利用シーンに対応。
ランチの定食利用から夕方の一杯、夜の海鮮酒場まで、昼夜問わず楽しめる和食ダイニングとして展開します。
ショッピングや映画の前後など、日常の中で天ぷらや寿司を気軽に楽しめる“街の食処”です☆
食の都・大阪で磨かれる“米福流”の挑戦
“安くて旨く、ボリュームがあり、親しみやすい”食の都・大阪。
米福は、そんな大阪の食文化に京都の上品さと技を融合させることに挑戦します。
なんばパークスという商業エリアの中で、昼は手頃な定食ランチを提供。
夜も定食メニューを用意し、晩ごはん利用としても、海鮮酒場としても使える、便利で使い勝手の良いお店を目指します。
京都で生まれた丁寧な仕事に、大阪らしい明るさや開放感、満足感あるボリュームをかけ合わせ、「また来たくなる」和食のかたちをつくります！
なんばパークス限定メニュー「にぎわい天盛り」
なんばパークス店限定の目玉メニュー「にぎわい天盛り」が登場！
せいろに盛り合わせた色とりどりの天ぷらを、3種のディップソースで味わう華やかな一品です。
京都本店では味わえない“大阪仕様”の豪快なメニューで、家族やカップル、インバウンド観光客にも喜ばれること間違いなし。
新しい「大阪名物」を目指します！
おすすめメニュー「米福天丼」
京都本店で人気No.1の「米福天丼」
米福に来たらまず味わいたい、ブランドを代表するメニューです。
おすすめメニュー「天ぷら定食」
米福で一番人気の定食メニュー「天ぷら定食」
揚げたてのサクサク天ぷらを定食スタイルで楽しめます。
おすすめメニュー「葱トロととろろの桶盛り丼定食」
ヘルシー志向の方におすすめの「葱トロととろろの桶盛り丼定食」
ねばねばとろろと葱トロの組み合わせが食欲をそそります。
おすすめメニュー「米福名物 大海老天丼」 ※ランチのみ
ランチタイム限定で提供される「米福名物 大海老天丼」
大きな海老天がどーんと乗った、満足感たっぷりの一杯です。
おすすめメニュー「にぎわい寿し盛合せ」
シェアして楽しむのにおすすめな「にぎわい寿し盛合せ」
新鮮なネタを使ったお寿司も米福の魅力の一つです。
京都発の人気和食ブランドが、大阪・なんばパークスに新たな風を吹き込みます。
ランチからディナー、ちょい飲みまで、様々なシーンで気軽に本格的な天ぷらや寿司、海鮮料理を楽しめるお店です！
なんばパークス限定メニュー「にぎわい天盛り」もお見逃しなく☆
2025年10月24日(金)にオープンする「天ぷら寿司海鮮 米福 なんばパークス店」の紹介でした。
