第1弾は2025年11月1日(土)から「日ペンの美子ちゃん」登場！アトレ新浦安 イベント「おかえり！あのころのときめき。2週連続スペシャルウィークエンド」

アトレ新浦安にて、親子や世代を超えて楽しめるイベント「おかえり！あのころのときめき。2週連続スペシャルウィークエンド」が開催されます。
第1弾は2025年11月1日(土)から「日ペンの美子ちゃん」、第2弾は2025年11月7日(金)から「サン宝石」が登場！
平成世代には懐かしく、Z世代やα世代には新鮮な「平成レトロ」の世界が広がります。
アトレ新浦安 イベント「おかえり！あのころのときめき。2週連続スペシャルウィークエンド」
アトレ新浦安で、2週連続でスペシャルなウィークエンドが開催されます！
第1弾は美しい文字のお手本として長年愛され続ける「日ペンの美子ちゃん」、第2弾は懐かしのアクセサリー「サン宝石」が登場。
平成を駆け抜けた世代には胸が熱くなる、そしてZ世代やα世代には新鮮な「平成レトロ」の世界を楽しめます☆
第1弾 日ペンの美子ちゃん
開催期間：2025年11月1日(土)〜3日(月・祝)
第1弾は、美文字のお手本「日ペンの美子ちゃん」の世界に浸れる3日間！
美しい文字を書くコツを学べる「美文字レッスン」やレアなグッズが購入できるショップ、貴重な原画展など、見て、学んで、楽しめる企画が満載です。
美文字レッスン
日程：2025年11月1日(土)
時間：12:00〜17:00 (時間内は自由に出入り可能)
場所：1F ガーデンテラス
参加条件：イベント当日税込み1,000円以上お買い上げレシート提示 ※合算不可
日ペンのベテラン講師が、一人あたり約10分、丁寧に楽しくキレイな文字の書き方を指導します。
短い時間で驚きの変化を実感できるレッスンです！
日ペンの美子ちゃんショップ
日程：2025年11月1日(土)
時間：12:00〜17:00
場所：1F ガーデンテラス
レアな美子ちゃんグッズを購入できる限定ショップが登場します。
歴代美子ちゃんの原画展
日程：2025年11月1日(土)〜3日(月・祝)
時間：各日10:00〜21:00
貴重な歴代「日ペンの美子ちゃん」の原画が展示されます。
第2弾 サン宝石フェア
日時：
2025年11月7日(金) 13:00〜19:00
2025年11月8日(土) 10:00〜19:00
2025年11月9日(日) 10:00〜19:00
場所：1F ガーデンテラス
第2弾では、雑誌や漫画の裏表紙でお馴染みだった「サン宝石」のフェアを開催！
かわいいアクセサリーや文具、小物雑貨など、あの頃のワクワクするアイテムが並びます。
アトレ新浦安公式Instagramフォローで「ほぺちゃんシール」プレゼントも実施されます☆
ほっぺちゃんしぼり体験
受付日時：
2025年11月8日(土) 10:00〜18:00
2025年11月9日(日) 10:00〜18:00
場所：1F ガーデンテラス
参加費：2,300円(税込)
※サン宝石公式LINEフォローで300円OFF
サン宝石の大人気オリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」が絞れるワークショップも開催！
自分だけのオリジナル「ほっぺちゃん」を作れます。
懐かしさと新しさが融合した、世代を超えて楽しめるスペシャルな2週間！
美しい文字のコツを学んだり、キラキラのアクセサリーにときめいたり、アトレ新浦安で特別な週末を過ごせます。
アトレ新浦安で開催される「おかえり！あのころのときめき。2週連続スペシャルウィークエンド」の紹介でした。
