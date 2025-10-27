『おいしい給食』“甘利田”市原隼人＆ヒロインの再会にファン歓喜 「胸熱です」「また出て欲しい」
俳優の大原優乃が、27日までに自身のX（旧Twitter）を更新。現在公開中の映画『おいしい給食 炎の修学旅行』の舞台挨拶を観劇したことを報告し、主演の市原隼人らと写る記念写真を披露した。
【写真】ファン胸熱！ “甘利田”市原隼人＆“比留川先生”大原優乃の再会ショット
『おいしい給食』は、1980年代のある中学校を舞台に、給食マニアの教師・甘利田幸男（市原隼人）と、給食マニアの生徒による、どちらが給食を「おいしく食べるか」という闘いを描く学園グルメコメディー。大原は、北海道・函館を舞台にしたseason3で、甘利田のクラスの副担任で帰国子女の比留川愛を演じた。
投稿では、25日に新宿ピカデリーで行われた劇場版最新作『おいしい給食 炎の修学旅行』の舞台挨拶を訪れたことを報告。写真には、主演の市原をはじめ、忍川（おしかわ）中学校校長役の小堺一機、甘利田のライバル生徒・粒来ケン役の田澤泰粋、プロデューサーの岩淵規、そして綾部真弥監督と並んで笑顔でピースする大原の姿が写っている。
大原は投稿で「最新作を拝見しながら前シーズンでご一緒させていただいた喜びを改めて噛みしめました」「皆さまもぜひ劇場で、甘利田先生を浴びてください」「必ず心が満たされます」と、シリーズへの愛情あふれるコメントを寄せた。
この投稿には「シリーズの絆を感じます」「また優乃ちゃん出て欲しいなぁ」「胸熱です」「良いご関係を築けられて、愛されてますね」「比留川先生に再会できる事を楽しみにしております」といったファンの声が寄せられている。
劇場版最新作『おいしい給食 炎の修学旅行』では、三年生の担任になった甘利田が、青森・岩手への修学旅行の旅に出かける姿が描かれている。
引用：「大原優乃」X（@Yuno__official）
