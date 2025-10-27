劇場版『チェンソーマン レゼ篇』入プレ第4弾解禁！ デンジ＆レゼの“超親密カット”も公開
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が、公開から38日間（9月19日〜10月26日）で観客動員469万人、興行収入71.7億円を突破。このたび、入場者プレゼント第4弾として、レゼの公開後ビジュアルのビジュアルカードを配布することが決定。デンジ＆レゼの“超親密カット”も到着した。
【写真】劇場版『チェンソーマン レゼ篇』デンジ＆レゼの超親密カット5点
シリーズ累計発行部数3100万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。2022年には、アニメスタジオMAPPA制作のテレビアニメが放送され、世界中で高い評価を獲得した。
本作は、ファンからの人気も厚く、テレビシリーズの最終回からつながる物語「エピソード“レゼ篇”」を映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPAアニメーションならではの疾走感あふれるバトルアクションとともに描かれる。
9月24日からアジア各国で公開され、韓国では歴代アニメ映画の興行収入第7位を記録。また、10月24日よりアメリカでの上映開始が決定しており、日本を皮切りに100以上の国と地域で公開されることとなり、世界中で盛り上がりを見せている。
11月1日より劇場で配布される入場者プレゼント第4弾は、大ヒット御礼舞台あいさつにて解禁となった“公開後ビジュアル”。レゼが浜辺に横たわる印象的なビジュアルが第4弾特典として配布される。さらに、入場者プレゼント第7弾までの配布が決定した。
さらに、先日解禁となった破壊と狂乱のバトルシーンの場面カットから一転…
デンジ＆レゼの“超親密カット”も到着。その“近すぎる”距離感と、互いを見つめ合うかのような表情に目を奪われる珠玉のカットとなっている。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は公開中。
