コンセプトは「光」！image labo 謎解きアドベンチャーゲーム「Recolit」

インディーゲームスタジオ「image labo」が手掛ける新作謎解きアドベンチャーゲーム『Recolit』が登場。

『わだつみのこだま』を手掛けたスタジオの新作ゲームです。

「光」をコンセプトにしたピクセルアートで描かれる本作は、Google Playにて予約受付中です！

image labo 謎解きアドベンチャーゲーム「Recolit」

『Recolit』は、謎多き町に不時着した宇宙飛行士となり、失った記憶を探す旅に出るアドベンチャーゲームです。

仄暗い町で微光を放つ少女と出会い、町に住む人々と交流しながら彼らが抱える謎を解き明かしていきます。

そうすることで、闇に覆われた真実に少しずつ近づいていくストーリーが展開されます。

「光」をコンセプトにした独特な謎解き

『Recolit』での謎解きは「光」が重要な要素です。

闇に包まれた世界では操作が制限されますが、炎を灯したり、街灯を点けたり、月光を導いたりして光を取り戻すことで、新たな道が開けていきます。

この独創的なシステムによって、従来にない没入感あふれる体験を楽しめます！

精巧なピクセルアートで彩られる世界

丹精込めて作り込まれたピクセルアートで、スマートフォンの小さな画面の中に鮮やかな町並みが表現されています。

寂れた海岸から路地裏の灯り、無人の駅から賑やかな科学館まで、開発者の細部へのこだわりが随所に感じられます。

光と影の巧みな演出が、薄暗い町に独特の温もりと活力を与えています☆

心温まる交流と会話

謎解きの合間には、様々なアイテムを調べることで、小さな宇宙飛行士の独り言を聞き、その無邪気さに触れることができます。

一見気まぐれな一言コメントが、ほっこりさせたり、時には心に響き、共感を呼び起こすかもしれません。

想像力をかき立てる深い物語

探索が進むにつれて、物語には「裏」があることに気付かされます。

それは記憶の断片なのか、それとも夢の投影なのか、確たる結論は語られません。

プレイヤーが自分なりの解釈を持てるように丁寧にストーリーが作られています。

温かみのある癒やしの旅へと誘う、ピクセルアートで描かれた謎解きアドベンチャーゲーム。

小さな宇宙飛行士と共に、あなただけの光を探す旅へ出かけてみてください☆

image laboの新作謎解きアドベンチャーゲーム『Recolit』の紹介でした。

