なにわ男子・長尾謙杜、母の言葉がきっかけで生活変化 『さんま御殿』で大ピンチの過去も
7人組グループ・なにわ男子の長尾謙社が、28日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！世界仰天ニュース』2時間スペシャル（後9：00）に出演する。
【写真】山田杏奈、佐々木久美ら豪華ゲストが登場
ゲストが「やりたいこと・挑戦」にまつわるエピソードを披露。「結構アウトドア派」だという長尾は、韓国に行き、日本に帰ってきてすぐに香港へ向かうなどさまざまな場所を訪れるほか、普段からアクティブに遊ぶ姿を見た母からある言葉をかけられたと言い、その後変化した生活を明かす。
また、山田杏奈は「この仕事に入ったきっかけが2011年に受けたオーディション」と、自身にとっての大きな挑戦を振り返り、当時流行っていたある賞品が欲しくて応募したという秘話を告白。さらに、オーディションを受けた小学5年生の頃のかわいすぎる写真も公開する。
ゲストがピンチに陥った体験もトーク。デビュー当初、「踊る！さんま御殿!!」に出演した長尾は、3時間という長丁場の収録でなんとお手洗いが我慢できなくなる大ピンチに。必死に乗り切った様子を再現してスタジオは笑いに包まれる。
スタジオゲストにはそのほか、劇団ひとり、神田愛花、佐々木久美も出演する。
