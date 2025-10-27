Travis Japan、柏レイソル＆サンフレッチェ広島選手にゴールパフォーマンス提案 選手たちもノリノリ「これやってみよう！」
7人組グループ・Travis Japan（宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗）がMCを務める、27日放送のフジテレビ系サッカーバラエティー『けるとめる』（毎週月曜 後11：00）では、サッカー観戦の楽しみ（!?）でもあるゴールパフォーマンスをTravis Japanが考案する企画に挑戦する。
【場面カット】FC東京のユニコーデを考案 本気バトルするTravis Japan
ゴールパフォーマンスとは、得点を決めた後に短時間で“得点の喜び”を表現するもので、プレーヤーとファン・サポーターが一緒に盛り上がることができるもの。清水エスパルスなどで活躍したトニーニョことアントニオ・ベネディット・ダ・シルバの両手を広げて喜びをアピールする飛行機ポーズや、現在も現役選手として活躍する“カズダンス”と呼ばれた三浦知良選手のパフォーマンスなどが有名だ。
ゲストの狩野英孝いわく、現代のゴールパフォーマンスは自身の青春時代のJリーグに比べたら少し物足りないという。そこで、今以上に老若男女問わず盛り上がれて、新たに社会現象になるようなゴールパフォーマンスを考案するべく宮近、七五三掛、吉澤、松倉が立ち上がる。
パフォーマンスを練るにあたり、これまでスタジアムが盛り上がった“平成のゴールパフォーマンス”から厳選したVTRを見ることに。横浜FCでも活躍したフェルナンド・モネールの“モネールダンス”、鹿島アントラーズにも所属したビスマルク・バレット・ファリアのゴールを神に捧げるお祈りポーズなど、情熱的なパフォーマンスに圧倒され見入る4人だが、同じくらいいいものを考案したいとやる気に満ちあふれる。
今回考えたパフォーマンスは、11月1日に国立競技場で開催されフジテレビ系でも生中継される『2025Ｊリーグ YBCルヴァンカップ決勝』で戦う柏レイソルとサンフレッチェ広島にプレゼン。選手たちが気に入ったパフォーマンスがあれば決勝戦で披露されるかもしれないという大がかりな企画とあり、闘志を燃やす4人。吉澤＆松倉ペアが柏レイソル、宮近＆七五三掛ペアがサンフレッチェ広島のゴールパフォーマンスを考案するのだが、初めての試みとあり、少し不安げ。そこで、日本代表としても活躍した岡野雅行、柿谷曜一朗、前園真聖が最強の助っ人として登場し、4人にアドバイスする。
吉澤＆松倉の第一案に柿谷が「（Travis Japanの）ダンスの要素も入れてあげたら選手は喜ぶと思う！」とアドバイスすると「こういうダンスがあるんですけど…」とすぐさま案をだし、作戦会議。一方、宮近＆七五三掛はサンフレッチェ広島の全員で弓矢を放つパフォーマンスとTravis Japanのコラボを検討。「決勝戦なので、選手とファン・サポーターが一体となれるものを作りたい！」と意気込み試案を重ねる。それぞれできあがったパフォーマンスを岡野、柿谷、前園とともに披露してみると、「まねしやすい！」「一緒にやったら楽しい！」と大絶賛で、4人もホッとした様子。
後日、それぞれのクラブにプレゼンに行くと、選手たちはノリノリで「これやってみよう！」「俺、これ好きっす！」など高評価。果たして、選手たちはどのパフォーマンスをセレクトしたのか。そして、『2025Ｊリーグ YBCルヴァンカップ決勝』でそれらは披露されるのか。
【場面カット】FC東京のユニコーデを考案 本気バトルするTravis Japan
ゴールパフォーマンスとは、得点を決めた後に短時間で“得点の喜び”を表現するもので、プレーヤーとファン・サポーターが一緒に盛り上がることができるもの。清水エスパルスなどで活躍したトニーニョことアントニオ・ベネディット・ダ・シルバの両手を広げて喜びをアピールする飛行機ポーズや、現在も現役選手として活躍する“カズダンス”と呼ばれた三浦知良選手のパフォーマンスなどが有名だ。
パフォーマンスを練るにあたり、これまでスタジアムが盛り上がった“平成のゴールパフォーマンス”から厳選したVTRを見ることに。横浜FCでも活躍したフェルナンド・モネールの“モネールダンス”、鹿島アントラーズにも所属したビスマルク・バレット・ファリアのゴールを神に捧げるお祈りポーズなど、情熱的なパフォーマンスに圧倒され見入る4人だが、同じくらいいいものを考案したいとやる気に満ちあふれる。
今回考えたパフォーマンスは、11月1日に国立競技場で開催されフジテレビ系でも生中継される『2025Ｊリーグ YBCルヴァンカップ決勝』で戦う柏レイソルとサンフレッチェ広島にプレゼン。選手たちが気に入ったパフォーマンスがあれば決勝戦で披露されるかもしれないという大がかりな企画とあり、闘志を燃やす4人。吉澤＆松倉ペアが柏レイソル、宮近＆七五三掛ペアがサンフレッチェ広島のゴールパフォーマンスを考案するのだが、初めての試みとあり、少し不安げ。そこで、日本代表としても活躍した岡野雅行、柿谷曜一朗、前園真聖が最強の助っ人として登場し、4人にアドバイスする。
吉澤＆松倉の第一案に柿谷が「（Travis Japanの）ダンスの要素も入れてあげたら選手は喜ぶと思う！」とアドバイスすると「こういうダンスがあるんですけど…」とすぐさま案をだし、作戦会議。一方、宮近＆七五三掛はサンフレッチェ広島の全員で弓矢を放つパフォーマンスとTravis Japanのコラボを検討。「決勝戦なので、選手とファン・サポーターが一体となれるものを作りたい！」と意気込み試案を重ねる。それぞれできあがったパフォーマンスを岡野、柿谷、前園とともに披露してみると、「まねしやすい！」「一緒にやったら楽しい！」と大絶賛で、4人もホッとした様子。
後日、それぞれのクラブにプレゼンに行くと、選手たちはノリノリで「これやってみよう！」「俺、これ好きっす！」など高評価。果たして、選手たちはどのパフォーマンスをセレクトしたのか。そして、『2025Ｊリーグ YBCルヴァンカップ決勝』でそれらは披露されるのか。