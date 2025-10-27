¡ÈµðÂç¡É¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢Åìµþ±Ø¤ËÅÐ¾ì¡¡ÏÃÂê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ïÉ½»æ¥«¥Ã¥È
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¡¢28ÆüÈ¯Çä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØOggi¡Ù12·î¹æ¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ç¿·Ï¢ºÜ¡Ö¾È¤ì¥ï¡¼¥¯¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¡ÖÆÃÊÌÈÇ¡×¤ÎÉ½»æ¥«¥Ð¡¼¥«¥Ã¥È¤¬27Æü¡¢JRÅìµþ±Ø¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤è¤¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ëµÆÃÓÉ÷Ëá
¡¡¥«¥Ð¡¼¥«¥Ã¥È¤ÏJRÅìÆüËÜ¡¦Åìµþ±Ø´Ý¤ÎÆâÃÏ²¼Ãæ±û¸ý¤«¤éÅìµþ¥á¥È¥í¡¦´Ý¥ÎÆâÀþÅìµþ±ØËÌ¸ý¤Ø¸þ¤«¤¦ÄÌÏ©¤ËÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¹â¤µ2.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý¤Ï5¥á¡¼¥È¥ë¡£¤Þ¤¿Ãì¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¡ÊÅ¹ÊÞÂ¦¡Ë¤Ë¤âÉý3.8¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥«¥Ð¡¼¥«¥Ã¥È¤¬¥·¡¼¥È¹¹ð¡ÊÅìµþ´Ý¤ÎÆâÀþÏ¢ÍíÄÌÏ©¥À¥Ö¥ë¥Ó¥Ã¥°¥·¡¼¥È¡Ë¤È¤·¤Æ·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ç½Ð´ü´Ö¤Ï27Æü¤«¤é11·î2Æü¤Þ¤Ç¡£
