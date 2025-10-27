藤原大祐、元関脇・豊ノ島との“仲良し”リンクコーデ2ショットに反響「素敵な写真」「楽しそうなコンビ」
俳優の藤原大祐（22）が24日、自身のインスタグラムを更新。25日に放送されたNHK BSP4K『チョイ住み』（不定期放送）で元関脇・豊ノ島（42）との共演を報告し、現地での“仲良し”2ショットを披露した。
【写真】「楽しそうなコンビ」元関脇・豊ノ島との“仲良し”2ショットを披露した藤原大祐
藤原は「元大相撲力士・豊ノ島さんと2人旅！初めましての相手と初めての地で過ごす1週間」「旅の目標は2つ。・ネパール料理をマスターする ・現地の音で、旅をテーマに1曲作る」「見応え抜群だと思います！よろしくお願いします！」と紹介し、リンクコーデでの2ショットや食事を満喫する様子など、計6枚の写真をアップした。
この投稿にファンからは「現地の子供たちと一緒にかわいいね お料理も美味しそうだし曲もとっても素敵 さすがたゆぴ天才」「ネパールで楽しそうな姿が見れて嬉しい お料理と音楽なんてまさにたゆぴにぴったり」「素敵な写真がいっぱい！とっても楽しそうな旅だねー！」「写真だけでも楽しいが伝わってきます。旅の間に曲を作るなんて素敵で楽しみ〜」「楽しそうなコンビ！」「お顔ちっちゃ」などの声が寄せられている。
なお同回はNHKBS でも11月8日（後6：00）に放送される。
