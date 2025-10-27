八木勇征、“部下”らとのおちゃめな3ショットに反響「天使」「激かわショット」「身長180cmだけどほぼ足」
俳優の八木勇征、鈴木愛理、ミチが24日、出演するテレ東ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』（毎週水曜 深0：30〜）の公式SNSに登場。3人のおちゃめなオフショットが公開された。
【写真】「天使」「激かわショット」おちゃめな3ショットの八木勇征＆鈴木愛理＆ミチ
公式SNSでは「暑い外での撮影合間 日陰で並んで涼んでいました」のコメントとともに、3人が椅子に座り頭に氷のうを乗せたままカメラに向かって笑顔をみせる3ショットがアップされた。
この投稿にファンや視聴者からは「可愛すぎる子たち」「激かわショット」「ファンラジで話してた氷嚢！笑笑 3人可愛い」「表情がなんともかわいい」「ゆせくん。正に天使」「勇征くんこちらでも座高低い笑」「身長180cmだけどほぼ足の八木勇征です」「陽射しが強いから…暑い時に撮影だったのが…わかりました 暑かったので大変でしたね」などの反響が寄せられている。
原作は、漫画・森永いと氏、原作・東ゆき氏による同名作。2023年10月にドラマが放送されると「全オタクの夢だ、最高」「キュンキュンが止まらない」など、女性を中心に多くの共感を集めた。第2弾となる今作では、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線のドラマを描く。
主人公・南愛衣（鈴木）は、アパレル商社の社長秘書として働く一方で、ブレーク中の年下イケメン俳優・氷室旬（八木）の推し活に励み、人生を謳歌（おうか）していた。そんなある日、突然社長が病に倒れてしまい、辞任せざるを得ない事態に…。混乱する愛衣にさらに追い打ちをかけるように、推しの旬が舞台降板という受け入れがたい事実が発覚！絶望感に駆られている中、新たに社長に就任したのは、まさかの最推し・旬だった（!?）。“推しが社長”という状況にうれしい反面、胸キュンしすぎて倒れそうになる愛衣だったが、それ以前に仕事に支障が出ないよう、自分がファンだとバレないよう必死になる。そんな愛衣に次第に惹かれていく旬だが、2人の仕事に、そして恋路に次々と問題が発生する（!?）。またミチは、旬と同じく俳優で愛衣の恋のライバル・白石波留を演じる。
