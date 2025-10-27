「イクサガミ」｜予告編｜Netflix

Netflixは、11月13日から世界独占配信するバトルロワイヤル作品、Netflixシリーズ「イクサガミ」のメイン予告映像やキーアート、新キャストなどを発表した。新キャストとして、最強の剣豪・岡部幻刀斎役で阿部寛が出演することが明かされている。

第166回直木賞をはじめ数々の賞を受賞してきた時代小説家・今村翔吾が、武士の時代の終焉を迎えた明治を舞台に描いた時代小説「イクサガミ」シリーズを原作に、岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めた作品。全6話で、11月13日に全話一挙配信。

Netflixにて2025年11月13日(木)世界独占配信 (全6話(一挙配信))

292名の志士たちが集められた京都・天龍寺、火蓋が切って落とされたのは蠱毒(こどく)という名のゲーム。各自に配られた木札を奪い合い、東京に辿り着いたものには大金が与えられる。

ゲーム開始の号令と共に一人の男の首が落とされると、292人による決死のバトルが始まる。遠距離の弓、スピードの短刀、破壊力の大剣。あるいは、徒党を組む戦略家。その戦い方は、実に292通り。生と死が交錯する、壮絶なバトルが今、目まぐるしく展開する。

プロデューサーの岡田は、「このキャラとこのキャラが戦うのか」「このキャラクターは、もしかしたら死んでしまうのではないか」など、視聴者を物語へ強烈に引き込む展開づくりに集中。製作に際してこだわり抜いたのは、「いかにカッコよく、強力なキャラクターとシンプルなストーリーで描き切るか」だという。

阿部寛演じる岡部幻刀斎

個性的なキャラクターの中でも特に目を引くのが、阿部寛演じる岡部幻刀斎。巨軀に長い白髪の不気味な出で立ちで、参加者から「化け物」と言われる男は、ゲームをさらに混沌とさせる。

そのほか出演は、藤粼ゆみあ、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、岡崎体育、城桧吏、淵上泰史、山田孝之、一ノ瀬ワタル、井浦新、田中哲司、中島歩、吉岡里帆、二宮和也、玉木宏、伊藤英明、濱田岳など。

同時に公開されたキーアートでは、岡田演じる愁二郎の刀に蠱毒の参加者たちが映るもの。彼と対峙した者たちには、どのような運命が待ち受けるのか。

キーアート

