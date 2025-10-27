回転寿司チェーン「くら寿司」にて、大阪・関西万博店の来店者30万人突破を記念し、「メガ中とろ（一貫）」を特別価格の100円（税込110円）で販売！

また、大阪・関西万博店で人気を博した世界各国の代表的な料理を再現した特別メニュー2種が期間・数量限定で販売されます☆

くら寿司「メガ中とろ（一貫）」／大阪・関西万博店特別メニュー

販売開始日：2025年10月31日（金）

販売店舗：全国のくら寿司店舗

2025年4月13日から10月13日までの半年間で、累計でのべ30万人以上の方が訪れた「くら寿司 大阪・関西万博店」

その感謝の気持ちを込め、全国のくら寿司で「メガ中とろ（一貫）」が特別価格の100円（税込110円）にて、4日間限定で販売されます。

さらに、大阪・関西万博店で人気を博した約70か国の代表料理を再現した特別メニューから、2つのメニューが全国のくら寿司にて期間限定でラインナップ☆

※店舗により価格は異なります

※予定数量に達し次第、販売終了となります

メガ中とろ（一貫）

価格：110円(税込)

販売期間：2025年10月31日（金）〜11月3日（月）

4日間限定で販売される、食べ応え抜群の大切りの中トロが堪能できる「メガ中とろ（一貫）」

マグロの中トロ部分から特に脂乗りの良いものを厳選し、熟成させることで、旨みを最大限に引き出しています。

上質な脂の旨みととろけるような食感がバランス良く楽しめる一皿です。

トルコ共和国の料理「ケバブ」

価格：240円(税込)

販売期間：2025年10月31日（金）〜11月27日（木）

持帰り：不可

数種類のスパイスで味付けした、トルコ共和国の「ケバブ」

さっぱりとしたオニオンマリネを添えて提供されます。

スペイン王国の料理「ハモンセラーノ」

価格：240円(税込)

販売期間：2025年10月31日（金）〜11月27日（木）

持帰り：不可

生ハム本来のおいしさが楽しめる、スペイン王国の「ハモンセラーノ」

スペイン産生ハムをオリーブオイルのみでシンプルに仕上げたメニューです。

「大阪・関西万博店」の店内インテリアを一部移設した新店が、2026春、大阪市内にオープン決定

“万博レガシー”として大阪・関西万博店を残そうと、店内インテリアを一部移設した新店が、2026春、大阪市内にオープン決定。

大阪・関西万博店で使用した、廃棄されるペットボトルのキャップやポリタンクを使ったレジカウンターなどを含む店内インテリアの一部が移設されることになりました。

ⓒExpo 2025

累計でのべ30万人以上の方が来店した「くら寿司 大阪・関西万博店」への感謝の気持ちを込めた期間限定メニュー。

くら寿司にて2025年10月31日より販売される「メガ中とろ（一貫）」と、大阪・関西万博店特別メニューの紹介でした☆

