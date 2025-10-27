Beyond 5G»þÂå¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ³«È¯¤ò²ÃÂ®¡ª¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¡¿¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó NICT°ÑÂ÷¸¦µæ¡ÖÂ¿½Å¼«Î§¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó´ðÈ×¡×
¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø ¹©³ØÉô¤Î×¢À¥ÉÒÌé¶µ¼ø¤¬Ê¬Ã´¼Ô¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢Æ±Âç³ØÈ¯¤ÎÂè1¹æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¡ÊÆ±Âç³Ø ¿··§Î¼°ì¶µ¼ø¤¬¸£°ú¡Ë¤¬ÂåÉ½µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¼õÂ÷¤·¤¿¸¦µæ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½ªÎ»¸å¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹âÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ë¡ÖSÉ¾²Á¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæµ¡¹½(NICT)¤Î¡Ö³×¿·Åª¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¸¦µæ³«È¯°ÑÂ÷¸¦µæ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯²ÝÂê¡ÖÂ¿½Å¼«Î§¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó´ðÈ×¡×¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¹¡ª
º£¸å¤â¤³¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯Å¸¤µ¤»Beyond 5G»þÂå¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ³«È¯¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤òÂåÉ½¤Ë¡¢¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¤¬Ê¬Ã´¼Ô¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¤«¤éÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
NICT¤Î°ÑÂ÷¸¦µæ¤È¤·¤Æ¡¢Beyond 5G(B5G)»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Â¿¿ô¤Î¼«Î§¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£(¾®·¿°ÜÆ°ÂÎ)¤ò°ÂÁ´¤ËÆ±»þ±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó´ðÈ×¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¿³ºº°Ñ°÷¤è¤ê¡ÖÁí¹çÅª¤Ë¸«¤ÆÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿À®²Ì¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¦µæ³«È¯¹àÌÜ¤ÇÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤ëÀ®²Ì¤òÃ£À®¤·¡¢ºÇ¹âÉ¾²Á¡ÖS¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ù
¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡§Â¿¿ôÆ±»þ¼«Î§°ÜÆ°¤Î¼Â¾ÚÀ®¸ù
12m¡ß12m¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç10Âæ¤Î¼ÖÎ¾¤¬ºÇ¹âÂ®ÅÙ6km/h¤Ç5Ê¬´Ö»ö¸Î¤Ê¤¯¼«Î§°ÜÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¼Â¾Ú¤ËÀ®¸ù¡ª
»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡Ö¹â¤¯É¾²Á¤Ç¤¤ë¡×¤È¤Î¹ÖÉ¾¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡§¹ñºÝÉ¸½à²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤ÈÇÈµÚ¸ú²Ì
ITU-T SG21¤äIETF¤Ø¤Î´ó½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñºÝÉ¸½à²½¤Ë¤â¹×¸¥¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¡Ö¼Ò²ñÅªÇ§ÃÎ¤äÇÈµÚ¸ú²Ì¤âÂç¤¤¯¡¢Â¾¤Î¸¦µæ³«È¯¤Î¼êËÜ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀ®¸ùÎã¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤Êµ»½ÑÀ®²Ì
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤ë°Ê²¼¤Î¼ç¤Êµ»½ÑÀ®²Ì¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿½Å¼«Î§°ÜÆ°¤Î¼Â¸½¤È¤·¤Æ¡¢12m¡ß12m¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢10Âæ¤Î¼«Î§¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬ºÇ¹âÂ®ÅÙ6km/h¤Ç5Ê¬´Ö»ö¸Î¤Ê¤¯¼«Î§°ÜÆ°¤ò·ÑÂ³¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê°ÌÃÖÀ©¸æ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Î§°ÜÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼ÖÎ¾¤Î·ÐÏ©ÄÉ½¾À©¸æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¾Àþ¡¦¥«¡¼¥Ö¤Î¤¤¤º¤ì¤Î·ÐÏ©¤Ç¤â°ÜÆ°·ÐÏ©¸íº¹¤¬5cm°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤È¤·¤Æ5»ÜÀß¤Ç¹ç·×20Âæ¤ÎLiDAR¥¨¥Ã¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¾ïÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎSÉ¾²Á³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿³ºº°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡ÖÁí¹çÅª¤Ë¸«¤ÆÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿À®²Ì¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢º£¸å¤âB5G»þÂå¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ³«È¯¤¬²ÃÂ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¤È¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤¬»²²è¤·¤¿¡¢NICT°ÑÂ÷¸¦µæ¡ÖÂ¿½Å¼«Î§¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó´ðÈ×¡×¤ÎSÉ¾²Á³ÍÆÀ¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
