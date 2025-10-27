リーグ終盤を迎える中、ついにJ2昇格をかけたプレーオフ圏内に順位を上げました。サッカーの明治安田J3リーグ、ツエーゲン金沢は26日のアウェイ戦に勝利し破竹の6連勝です。

降りしきる雨の中、敵地で福島ユナイテッドFCとの一戦に臨んだツエーゲン。

勝つか引き分けでも、プレーオフ圏内の6位に上がる大事な試合です。

しかし、前半から福島がツエーゲンゴールを脅かします。再三のピンチの場面で、守護神・山ノ井がスーパーセーブを連発し、得点を許しません。

両チーム得点のないまま迎えた後半25分。ツエーゲンはゴール前でフォワード土信田が頭で合わせますが、惜しくも得点には結びつきません。

その土信田に代わってツエーゲンはパトリックを投入。引き分けが濃厚と思われた後半45分でした。ゴール前の混戦をヘディングで制したのはそのパトリック。

この日38歳となったパトリックのバースデーゴールが決勝点となり、ツエーゲンが劇的な形で6連勝を飾りました。

パトリック選手「今日は自分の誕生日で、自分も期待して絶対決めてやるという気持ちで入ったので、決められて非常にうれしい。次の試合はホームで群馬。サポーターの応援お願いします。」

ツエーゲンは勝ち点を53とし、順位はJ2昇格プレーオフ圏内の6位にランクアップ。7位、奈良との勝ち点差は2となっています。