¡¡20th Century¡¦°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê49¡Ë¤ÎºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¡Ê48¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥í¥ó¥É¥óÂÚºßÃæ¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥í¥ó¥É¥óÂÚºß´ü´ÖÃæ¤ªÅ·µ¤¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ç´¨¤«¤Ã¤¿¤Î¡¡À²¤ì¤¿Æü¤â¤¢¤Ã¤À¤±¤É¡¡±«¹ß¤ê¤ÎÆü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¿¤Ê¡¡ÆüËÜ¤Ç¤³¤ÎÅßÍÑ¤Ë¤È¥²¥Ã¥È¤·¤¿¥À¥¦¥ó¤¬Âç³èÌö¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥»¥ê¡¼¥Ì¡×¤ÎË¹»Ò¤Ë¹õ¤¤¥À¥¦¥ó¡¢¹õ¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Î±³Ø¤¹¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ØË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£27Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¥í¥ó¥É¥ó¤Î³¹Âô»³Êâ¤¤¤¿¤Ê¤¡¡Á¥°¥ë¥á¤â³Ú¤·¤á¤¿¡ª¡×¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¿Æ»Ò»þ´Ö¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤Éº¤¦»äÉþ»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿§¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ÎÄ«¹á¤µ¤ó¡ª Ä«¤«¤éÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ«¤Ë¤ã¤ó¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Öµ¤»ý¤Áµ¤¤Þ¤Þ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¤¹¤Æ¤¡×¡ÖÄ«¹á¤µ¤óÁÇÅ¨¡¡Ä«¹á¤µ¤óåºÎï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
