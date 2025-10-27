¡Ø¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù½Ð±éÇÐÍ¥¡¦ÀÄ±©¤Ò¤«¤ê¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È·ëº§¡¡Ç¯Îðº¹9ºÐ¡¢¿ÈÄ¹º¹15¥»¥ó¥Á¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤â¤«¤âÆÌ±ú¤Ê²æ¡¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÄ±©¤Ò¤«¤ê¡Ê28¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎæÆÂÀ¡Ê37¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÈþ¤·¤¤¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¡õ¡È¿ÈÄ¹º¹¡É¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ÀÄ±©¤Ò¤«¤ê¡õæÆÂÀÉ×ºÊ
¡¡ÀÄ±©¤Ï¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û2025Ç¯5·î25Æü¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎæÆÂÀÁª¼ê¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö10/25¤Ë»ä¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬¸©¤Ë¤Æ·ëº§¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢°ìÄÌ¤êÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç³§ÍÍ¤Ø¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¿ÈÄ¹¡¢À¤Âå¡¢À³Ê¤È¤Ê¤Ë¤«¤â¤«¤âÆÌ±ú¤Ê²æ¡¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊâÉý¤ò¹ç¤ï¤»°ìÊâ°ìÊâ°ì½ï¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤È¤âÉ×ÉØ¶¦¡¹¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿æÆÂÀ¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿ÀÄ±©¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¤È¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¼«Í³ËÛÊü¤Ê¼«Ê¬¤òÍ¥¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¸·¤·¤¯¥Ð¥Á¥ó¤ÈÇØÃæ¤òÃ¡¤¤¤Æ¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö»þ¡¹´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦Èà½÷¤¬¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ²á¤´¤»¤ë¤è¤¦ÎÙ¤Ç¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤âÉ×ÉØ¶¦¡¹¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡ÀÄ±©¤Ï¡¢1997Ç¯3·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£3ºÐ¤«¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ò½¬¤¤¡¢ÇÐÍ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÉñÂæ¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡ÙSHINING MOON TOKYO¤ÇÃÏ¾ì±Ò/¥¿¥¥·¡¼¥É²¾ÌÌ¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡æÆÂÀ¤Ï¡¢1988Ç¯8·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜ¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡æÆÂÀ¤¬37ºÐ¡¢ÀÄ±©¤Ï28ºÐ¤ÈÇ¯Îðº¹9ºÐ¡¢¤µ¤é¤ËÀÄ±©¤¬175¥»¥ó¥Á¤ËÂÐ¤·¡¢æÆÂÀ¤Ï160¥»¥ó¥Á¤È¿ÈÄ¹º¹¤¬15¥»¥ó¥Á¤¢¤ê¡¢ÀÄ±©¤¬¡Ö¿ÈÄ¹¡¢À¤Âå¡¢À³Ê¤È¤Ê¤Ë¤«¤â¤«¤âÆÌ±ú¤Ê²æ¡¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÈÆÌ±úÉ×ÉØ¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÈþ¤·¤¤¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¡õ¡È¿ÈÄ¹º¹¡É¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ÀÄ±©¤Ò¤«¤ê¡õæÆÂÀÉ×ºÊ
¡¡ÀÄ±©¤Ï¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û2025Ç¯5·î25Æü¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎæÆÂÀÁª¼ê¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö10/25¤Ë»ä¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬¸©¤Ë¤Æ·ëº§¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢°ìÄÌ¤êÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç³§ÍÍ¤Ø¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¿ÈÄ¹¡¢À¤Âå¡¢À³Ê¤È¤Ê¤Ë¤«¤â¤«¤âÆÌ±ú¤Ê²æ¡¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊâÉý¤ò¹ç¤ï¤»°ìÊâ°ìÊâ°ì½ï¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤È¤âÉ×ÉØ¶¦¡¹¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö»þ¡¹´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦Èà½÷¤¬¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ²á¤´¤»¤ë¤è¤¦ÎÙ¤Ç¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤âÉ×ÉØ¶¦¡¹¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡ÀÄ±©¤Ï¡¢1997Ç¯3·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£3ºÐ¤«¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ò½¬¤¤¡¢ÇÐÍ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÉñÂæ¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡ÙSHINING MOON TOKYO¤ÇÃÏ¾ì±Ò/¥¿¥¥·¡¼¥É²¾ÌÌ¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡æÆÂÀ¤Ï¡¢1988Ç¯8·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜ¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡æÆÂÀ¤¬37ºÐ¡¢ÀÄ±©¤Ï28ºÐ¤ÈÇ¯Îðº¹9ºÐ¡¢¤µ¤é¤ËÀÄ±©¤¬175¥»¥ó¥Á¤ËÂÐ¤·¡¢æÆÂÀ¤Ï160¥»¥ó¥Á¤È¿ÈÄ¹º¹¤¬15¥»¥ó¥Á¤¢¤ê¡¢ÀÄ±©¤¬¡Ö¿ÈÄ¹¡¢À¤Âå¡¢À³Ê¤È¤Ê¤Ë¤«¤â¤«¤âÆÌ±ú¤Ê²æ¡¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÈÆÌ±úÉ×ÉØ¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£