ブリーダーズＣ競走が日本時間１１月１日と２日、・米国デルマー競馬場で行われる。日本人最多の海外重賞１６勝を誇る「世界のＹＡＨＡＧＩ」こと矢作芳人調教師＝栗東＝は３頭を送り出す。ＢＣクラシック（２日、ダート２０００メートル）にはエースのフォーエバーヤング（牡４歳、父リアルスティール）。豪華メンバーの一戦に「勝って、年度代表馬へ」と意気込みを見せ、今後の展望も語った。（取材・構成 山本 武志）

かつて日本競馬にとって、アメリカのダートはとてつもなく高い壁だった。しかし、今は毎年のように本場へのチャレンジを繰り返し、好走することも決して珍しくはなくなった。

「ある意味、単なる競馬好きでもあるから、すごい時代になったよなと思う。それを自分が管理している馬で、というところで、もう一つ実感が沸かないぐらい感じかな。向こうの馬はレースぶりも含めて、やっぱりタフ。体も皆さんが思っている通り、みんなゴツい」

その流れを大きく加速させたのは日本競馬史上初のブリーダーズＣ制覇を果たした２０２１年。特にマルシュロレーヌがディスタフを制し、衝撃が走った。

「何とか自分で、と思っていたけど、正直言って、ヨーロッパより難しい壁だなと数年前までは思っていたよね。だけど、マルシュで『あっ、通用するんや』と。ラヴズオンリーユーが人気しながら芝で勝つことも大変だったけど、それよりもマルシュロレーヌの功績は大きいよ。勝ったことで、日本のホースマンの考え方が変わったんじゃないかなと思う。明らかに日本馬の挑戦も増えたからね」

一度喜びを知っているからこそ、勝利への渇望が強くなる。自らが「世界一決定戦」と位置づける大一番。誰よりも結果を出すことの重みを感じている。

「ＢＣクラシックを勝って、年度代表馬を取りたい。ここを勝つことは価値があるなんてもんじゃないでしょう。そして、エクリプス賞も取りたい。ラヴオンリーユーでいただいた時、あのパーティーが本当に素晴らしくて、よく覚えているんだよ」

当然、今は目の前の大目標へ全力投球。来年も現役を続行することは決まっている。視線の先には再び海を越えた様々な挑戦が浮かんでいる。そして、以前から公言している夢プランの実現も考えている。

「中東はもちろんです。サウジカップ（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）に行くことだけは決まっています。来年はサウジの日程が少し早いから、（今回との間に）レースを使わない可能性も結構ある。あくまで帰ってきた時の馬の状態次第で判断したいと思っています。ドバイも基本的には行くつもりではいるけど、サウジから先は何も決めていません。芝ももちろん、考えていますよ。ただ、恐らく今年の有馬記念はないかな（笑）」