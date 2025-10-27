男子プロゴルフツアーのダンロップフェニックス（１１月２０〜２３日、宮崎・フェニックスＣＣ）の記者会見が２７日、宮崎市内で行われ、海外からの招聘（しょうへい）選手６人が発表になった。

昨年１月のザ・アメリカンエキスプレスで米ツアー３３年ぶりのアマチュア優勝を果たした２１歳のニック・ダンラップ（米国）が初参戦。プロ転向後の７月にバラクーダ選手権で２勝目を手にし、史上初めて同一シーズンにプロ、アマでの優勝を記録している。

昨年覇者のマックス・マクグリービー（米国）は、大会史上６人目の連覇に挑む。米下部のコーンフェリーツアーで２勝し、来季のレギュラーツアー昇格を決めている２４歳のニール・シプリー（米国）はパット巧者かつ、平均飛距離３１５・８ヤードを誇る。デービス・ショア（米国）、カーソン・バッカ（米国）も初出場になる。

欧州ツアー１勝のスペインの飛ばし屋、アレハンドロ・デル・レイも初上陸。２０１８年の世界アマでは金谷拓実を１打抑えて優勝した２７歳の実力者だ。

中森一将トーナメントディレクターは「世界のトップを狙う次世代の選手が宮崎でその力を試すというところを楽しみにしているし、それが国内の選手にとっても刺激になれば」と話した。