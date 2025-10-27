高市早苗首相が2025年10月24日に行った所信表明演説の最中、飛び交ったヤジが問題になっている。小西洋之参院議員は24日にXで、自身が飛ばし、「最も多くの自民党議員に受けた」というヤジを紹介したほか、ヤジについて「非常に重要な国会議員の議会活動」だとの持論を示した。

「意義のあるヤジは演説内容を深く理解しないとできない」の持論も

小西氏は、所信表明演説中に飛ばしたという自身のヤジについて、「最も多くの自民党議員に受けたのは、『ありふれた言葉を並べて最後にやります！と言っているだけじゃないか。』というものでした」と報告。

「おそらく、みんなそう思っていたのでしょう」とし、「数十人単位の自民党議員の皆さんに吹き出すように笑って頂きました」とする周囲の反応を伝えた。

これにXでは、「ちゃんと聞いて自分の意見を主張する場もあるでしょう、議員さんなら」「まず、人の話をしっかり聴く事を覚えた方が良いかと」といった批判的な声が寄せられた。

そのほか、小西氏はヤジについて、「ヤジは非常に重要な国会議員の議会活動です」との持論を展開。また、ヤジを飛ばす議員は「高市首相の話を聞いていない」という批判に対し、

「議員は手元に総理の演説原稿が配られています。事前に入手もできることもあります。ですので、『人の話を聞いていない』ということは一切ありません」

と反論。「むしろ、意義のあるヤジは演説内容を深く理解しないとできないものです」との持論も伝えている。

さらに、「総理の本会議演説はそれが丸ごと国会の監視監督の対象」とし、演説のなかに「悪政があれば、その場に居合わせる国会議員がそれをただ黙って聞いているだけでは、総理への監視監督の責任を果たすことになりません」とした。

維新・吉村代表は「人の話はちゃんと聞こう。子供に見せれない」

高市首相の所信表明演説のヤジをめぐっては、政界からも問題視する声が寄せられている。

日本維新の会の吉村洋文代表は24日にXで、「高市総理の所信表明に対する国会のやじは酷いな。もうやめた方がいいよ。反対意見や批判はあるとしても、人の話はちゃんと聞こう。子供に見せれない。恥ずかしいよ」と批判している。

維新の藤田文武共同代表も、「本会議や予算委員会で大声のヤジを飛ばしてくるのはいつもだいたい同じ人達なんですが、普通におもんないし、同じこと何回も何回もしつこいんですよね」としている。