Image: エレコム

安定性を重視したいなら1本はもっておきたいところ。

対戦ゲーム中に画面がコマ落ちしたり、オンライン会議中にメンバー全員の声がブツ切れになること、ありますよね。これ、原因の1つにWi-Fi通信環境の悪化があるんです。

なくてはならない、といえるほど普及したWi-Fiですが、2.4GHz帯は電波障害が多く通信チャンネルも埋まりやすいですし、5GHz帯は壁などの障害物によって通信レートが大幅に下がるのが現実。

何はともあれ、安定した通信ができるようにしたい。のであれば、有線LANがUSBで使えるケーブルを調達してはいかがでしょうか。

Image: エレコム

エレコムのLD-CL1Gシリーズ（USB Type-C）/LD-AL1Gシリーズ（USB A）は、Wi-FiルーターやLANコンセントに接続できる通信用USBケーブル。LANコネクタがないPCやNintendo Switch 2でも、有線ネットワークが使えるようになるアイテムです。

USB3.2（Gen1）などの高速なUSB Type-Cコネクタと接続すれば理論上1Gbpsまでの速度が出せるというもの。ケーブルの長さは1/2/3/5mが用意されているので、Wi-Fiルーターからちょっと離れた場所でも使えますよ。

USB-有線LANアダプターと違ってLANケーブルを用意しなくてもオッケー。ドライバーも不要です。動作確認済みのデバイス/OSはWindows/MacOSとNintendo Switch 2。iPhone、iPad、Androidでも動作検証していると思われますが、スマホやタブレットでは動くのかな。USB Type-CコネクタでもUSB 2.0のスピードしか出せない機種もあるからなー。

Source: エレコム