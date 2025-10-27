3児の母・根本美緒、“おかずぎっしり”3人分の手作り弁当に反響「すごいボリューム」「愛しかないお弁当」「めちゃくちゃおいしそう」
3児の母で気象予報士・フリーキャスターの根本美緒（46）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。“おかずぎっしり”の3人分の手作り弁当を披露した。
【写真】「すごいボリューム」「愛しかないお弁当」根本美緒が公開した“おかずぎっしり”3人分の手作り弁当
根本は「リクエストにお応えしたお弁当３つ…と思ったら、あ、自分の忘れてた」「ほんとは4つだったか。。と慌ててご飯炊き直した今朝。。相変わらずの間抜けっぷりっでとりあえず自分はピラフ持ってった運動会でした笑」とつづり、おかずがぎっしり詰まった手作り弁当の写真をアップした。
「#お弁当 卵焼きが今日は可愛いと姉が褒めてくれたので載っけてみた」「ソーセージのひまわりの出来が悪いけど」と具材について紹介。さらに「はぁ、つかれた」「けどたのしかったな」と楽しい運動会を過ごしたことを報告した。
コメント欄には「めちゃくちゃおいしそう」「豪華弁当」「愛しかないお弁当」「すごいボリューム」「スーパーママさん」「おっちょこちょいなところたまらない可愛い」などの声が寄せられている。
根本は2009年12月、大学病院に勤務する医師と結婚。10年7月に長女（15）、13年4月に次女（12）、16年5月に長男（9）を出産している。
