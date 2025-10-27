USJ×『薬屋のひとりごと』新ビジュアル解禁、猫猫をやさしく見守る壬氏「デートですよね…」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は27日までに、パークの公式Xを更新。コラボレーションしているアニメ『薬屋のひとりごと』の主人公・猫猫や壬氏が登場する新ビジュアルを公開した。
【写真】「デートですよね…」USJ×『薬屋のひとりごと』新ビジュアル
「新ビジュアル解禁」と題し、USJのゲートを背にコラボメニューを楽しむ猫猫や壬氏のビジュアルをアップ。「『ここは私が毒味させていただきますね』『龍珠散薬（りゅうずさんやく）』の調査前に猫猫と壬氏が腹ごしらえ…!?」とつづり、ストーリーをうかがわせた。
USJでは、“宮中の名探偵”猫猫と事件の真相をたどる本格謎解きエンターテイメント『薬屋のひとりごと ミステリー・ウォーク 〜謎の薬を調査せよ〜』を2026年1月4日まで期間限定開催している。
この投稿に「猫猫を見つめる、壬氏様の優しい笑顔がイイ！」「猫猫と壬氏様、デートですよね…」といったコメントが寄せられた。
『薬屋のひとりごと』は、とある大陸の宮中で働く元薬屋の少女が、「毒」と「薬」の知識でさまざまな難事件を解決していく後宮謎解きエンターテインメント。主人公・猫猫（マオマオ）の推理を通して、日常に潜む「毒」や「薬」の知識などを学ぶこともできる作品となっている。
