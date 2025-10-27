「King＆Prince」の郄橋海人（26）が27日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。仲良しの人気アイドルとの2人での飲み会を振り返った。

番組初出演だという郄橋は、月曜レギュラーで同じ事務所の「Travis Japan」の松田元太について「特別な人です」と明言。同い年で「兄弟であり親友」「無償の愛」と表現した。

プライベートの交流を問われると「プライベートは不思議な関係なんですけれど、1回だけ。2人きりは。つい最近。2カ月前ぐらいです」と意外な回答。一般的にはそれではあまり仲良くないのではと言われても「仲いいんだよねえ」と口をそろえ、郄橋は普段は「Hey！Say！JUMPの（八乙女）光くんとかは一緒に会ったりしてて。3人で行ったりとか」と打ち明けた。

2人で会った際は「僕のうちに来てくれて」と郄橋。きっかけについては「テレビで元太見てて、いつも通りやってるんですけど、目の奥が何か助けてって言ってるように見えた」と証言した。

「いや分かんないですけど。それでたまたま“元太疲れてない？”って連絡したら“ちょうど話したいことあって連絡しようと思ってたんだよね”って」との言葉があったとし、松田は「本当にちょうどその時海人に連絡しようと思って迷っていたの。そしたら海人から連絡をくれて」と絶好のタイミングであったとした。

松田は仕事で話したいことが「あったんで、何で分かったんだろうって不思議な気持ちに」「海人に早く会いたいなって」としみじみ。その際は「2人でお酒を飲んで」と話した。

郄橋は「2人でお酒を飲みながら、いろんな話をしました」と回顧。「仕事の話、バラエティーもそうだし、歌、ダンス、グループの話、俺たちが頑張ってるアイドルっていう世界の話をしてましたね。結構長くね。遅くまで話して」と笑顔を見せた。

松田は「めちゃくちゃ楽になって」と振り返ると、「優しいって言う人柄もあって、何でも聞いてくれて。アドバイスもくれたりするんで助かってますね」と感謝した。