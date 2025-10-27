食事中にドライフードを散らかしてしまい、気まずそうな表情を浮かべる柴犬の姿がネット上で話題になっている。

【映像】“食べ方がヘタすぎる”柴犬の気まずそうな表情（複数カット）

柴犬のこたろうくん（11歳）の飼い主（@kotaro_chang）が「もう11年も犬として生きているのに食べ方がヘタすぎる」というコメントとともにXに投稿した画像には、ドライフードが散らばった床の前で気まずそうな表情を浮かべているこたろうくんが写っている。

ただ、こたろうくんは1粒も落とさず、きれいに食べられる日もあるという。この違いはなんなのか飼い主が思い返していたところ、食べ方がヘタすぎた日は好物の牛肉がトッピングされており、がっついて食べたのでドライフードが散乱したのではないかという“法則”にたどり着いたそうだ。

普段はおとなしめな性格のこたろうくんだが、好きな食べ物には貪欲だという。

この投稿を見た人からは「すまない…って思ってそうw」「うちの犬は水の飲み方がこうでしたよ」「しゅん…てしているのが最高に可愛い」（『ABEMA Morning』より）