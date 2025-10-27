俳優の小西真奈美さんが自身のインスタグラムを更新。

４７歳の誕生日を迎えたことを報告しました。

【写真を見る】【 小西真奈美 】 ４７歳の誕生日 「沢山の感謝の気持ちを込めて。いつも本当に ありがとうございます」





小西真奈美さんは「またひとつ、無事に年齢を重ねることが出来ました。」と、投稿。



続けて「そしてこのタイミングで、ハニーセラピーを学び、実践し始めてからずっと念願だった、『実際に養蜂場に足を運んでみたい』という思いが叶って行ってきました！」「しかも安心安全な素晴らしい蜂蜜を生産してくださっている オーストラリアの養蜂場に」と、養蜂場を訪れた写真をアップしました。







そして「ひとつ年齢を重ね、47歳になりましたが(早い) 今日が人生で1番若い日ですから、まだまだ長いであろう人生を、何も諦めることなく、感謝の気持ちも忘れることなく、これからも楽しみながら 丁寧に生きていきたいなと改めて思いました。」と、記しました。







最後に、小西真奈美さんは「いつも支えてくれる家族や友人、仲間たちに、いつも温かく応援してくださる皆様に、そして、人生でいちばん長く付きあっていく 自分自身の身体にも 沢山の感謝の気持ちを込めて。いつも本当に ありがとうございます」と、その思いを綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】