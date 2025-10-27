¡Ö½Â¤µ¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¡¼¡×¾×·â°úÂà¤«¤é19Ç¯¡Ä48ºÐ¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉàÊ·°Ïµ¤·ãÊÑáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Í¥Ã¥È¶ÄÅ·¡ÖÉ½¾ð¤¬Í¥¤·¤¯¡Ä¡×¡Ö¥°¥Ã¤È½Â¤¤¡×¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×
¶ÚÆùºÝÎ©¤Ä¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤òÈäÏª
¡¡2006Ç¯¤Ë¾×·â°úÂà¡Ä¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë48ºÐ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤ò½ä¤ëÎ¹¡¡ËÌ³¤Æ»ÊÔ¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæÅÄ±Ñ¼÷¤µ¤ó(48)¡£¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤Î¥¨¥×¥í¥ó¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¿©´ï¤òºî¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£È¾Âµ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤«¤é¶ÚÆù¼Á¤ÊÏÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÉ½¾ð¤¬¤µ¤é¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¶ÚÆù¤ÎÀ¨¤µ¤è¡×¡ÖÂÎ·¿¤¬¤Û¤ó¤È¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¤º¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö½Â¤µ¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¡¼¡×¡Ö¥°¥Ã¤È½Â¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃæÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ë¹×¸¥¡£2006Ç¯¥É¥¤¥ÄÂç²ñ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÇÔÂà¸å¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°HP¾å¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£