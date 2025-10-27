“エレクトーン博士ちゃん”井上暖之さん、『楽器店大賞2025』プレイヤー部門で大賞を受賞 「初めて手にするなら、この楽器」も魅力的なラインナップに
全国の楽器販売店スタッフの投票によって選出される『楽器店大賞2025』の表彰式が、27日に東京・ヤマハ銀座スタジオで開催された。
『楽器店大賞』は、“楽器のプロ”である全国の楽器店スタッフからの投票によって、「今年、お薦めする楽器」を選出する「商品部門」と、「この先の活躍を応援したい若手アーティスト／グループ」を選出する「プレイヤー部門」で構成されている。今回、各部門の「大賞」には以下の製品およびアーティストが選出された。
今年の「商品部門」は、「初めて手にするなら、この楽器」というテーマを追加設定。鍵盤楽器部門では、インテリアになじむルックスと本格サウンドが人気のKAWAIの電子ピアノ「CX302」が大賞を受賞。入賞にはYamaha「Clavinova CLP-845」、CASIO「Privia PX-S1100」が選出された。
ギター・ベース・ドラム楽器部門では、Yamahaのアコースティック・ギター「LL6 ARE」が大賞に。こちらも本格派のサウンドと汎用性の高さが評価された。Gibson「J-45 Standard」、Fender「Acoustasonic Standard Telecaster」も入賞した。
管楽器部門の大賞には、演奏性の高さと高級感のあるルックスが魅力のYamahaのサクソフォン「YAS-480」が選ばれた。YANAGISAWA「A-WO1」、Buffet Crampon「Prodige BC8301-1-0」も入賞に選出された。
また、「今、話題のこの商品」をテーマとする部門では、Thalia Caposのカポタストが大賞を受賞。美しい装飾性と機能性が支持を集め「プレゼントにもぴったり」と説明された。入賞にはBuffet Crampon「ClariMate」、BOSS「KATANA:GO」が選出された。
プレイヤー部門では、エレクトーン奏者の井上暖之さんが大賞を受賞。井上さんは、テレビ朝日系『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』に出演し、エレクトーンに関する豊富な知識で“エレクトーン博士ちゃん”として注目を集めた。現在は演奏活動やトークイベントなどを通じてエレクトーンの魅力を発信しており、幾田りらが歌うテレビアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のエンディング主題歌「Actor」の編曲なども担当している。
受賞コメントでは、「Actor」の編曲にも、これまで研究してきたエレクトーンの知識が生かされたと語り、「今回の受賞を機に、自分自身の音楽を改めて見つめ直して、聴いた人が笑顔になるような音楽を発信していきたい」と喜びを語った。
当日は、大賞商品を使ったデモンストレーション演奏や、井上さんによる演奏も披露され、来場者を魅了した。
