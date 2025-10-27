『御堂筋ランウェイ2025』全コンテンツ決定 SUPER EIGHT、USJ、ミャクミャクなど【タイムテーブル】
『御堂筋ランウェイ2025』（11月3日開催）の全コンテンツが27日、決定した。会場レイアウト確定に伴い、一部区画が「当日観覧エリア」として開放されることになった。
【写真】御堂筋ランウェイに登場するミャクミャク
■『御堂筋ランウェイ2025』タイムテーブル
OPENING ACT
開幕ファンファーレ（大阪芸術大学 演奏学科 管弦打コース）
午後2時 オープニング 主催者挨拶
午後2時10分 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 特別パフォーマンス
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、地元大阪の皆さまへ感謝を込めて、特別パフォーマンスを披露する。
午後2時40分 大阪ブルテオンランウェイ
大阪を拠点に活躍する「大阪ブルテオン」の選手たちが、スタイリッシュにランウェイを歩く。
午後2時45分 2025 年大阪・関西万博ファッションショー
大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」の出演が決定、大阪出身で元・宝塚歌劇団星組トップスターの紅ゆずる、同じく大阪出身でファッションモデル・タレントとして活躍するゆうちゃみが出演。
午後3時10分 BMX・チアリーマンズ SHOW supported by U-POWER
御堂筋を舞台に、ダイナミックなBMXパフォーマンスを実施。さらに、チアリーマンズによる迫力あるパフォーマンスも披露。
午後3時25分 SUPER EIGHT スペシャルプログラム
SUPER EIGHTが御堂筋ランウェイに初登場。ここでしか見ることのできないスペシャルプログラムを披露。
午後3時50分 グランドフィナーレ
出演者からの感想、フォトセッション
※イベント内容・スケジュール等、変更となる場合あり
『御堂筋ランウェイ2025』
コンテンツエリア
開催時間：午後2時〜4時（予定）
開催場所：御堂筋 淀屋橋交差点から本町3交差点まで
ブースエリア
開催時間： 正午〜午後4時（予定）
開催場所：御堂筋 本町3交差点から船場中央3交差点まで
※雨天決行。ただし、雨天の場合は一部催しが中止となる場合あり。荒天の場合は開催を中止。
