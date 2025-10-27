ÈÓÅçÄ¾»Ò¡¡¡È½Ï½÷²ñ¡É¤Ç¤Û¤í¿ì¤¤?¡Ö¹Ó¤ó¤À¥³¥³¥í¤¬Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¥Õ¥¡¥ó¤¦¤é¤ä¤àÀ¼¡Öº®¤¼¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ê57¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È½Ï½÷²ñ¡É¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìºòÆü¤Ï¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Î½÷»Ò²ñ¡¡¤¢¡¢¤Þ¤Á¤¬¤¨¤¿¡¡½Ï½÷²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿ÈÓÅç¡£¡ÖÌÖÉÍ¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Âç¿Í¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÀ¤³¦¾ðÀª¤ÎÏÃ¤·¤«¤é¤·¤è¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬1Ê¬¤Û¤É¤Ç½ªÎ»¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥ï¥¤¥ó¡¢¿©»ö¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÈÓÅç¤Î¤Û¤í¿ì¤¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê1¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£¡Ö¶á¶·Êó¹ð¤Ë²Ö¤¬ºé¤¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤ò´®Ç½¤·¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î»þ´Ö¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£¹Ó¤ó¤À¥³¥³¥í¤¬Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤Î¤¦¤ÎÃë¿©¡×¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÍ¤Ä¤æ¡¢Çò¤À¤·¡¢Ì£ÇÆ¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤À¤é¡¡Àå¤¬¥·¥Ó¤ì¤ë¤Û¤É¡¡±ö¤Ã¤Ñ¤¯¡¡°ìÆüÃæ¡¢¿åÊ¬Êäµë¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥¹¥¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö±öÊ¬¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤Ê¡×¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö½Ï½÷²ñ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½Ï½÷²ñº®¤¼¤Æ¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¿©»ö²ñÎÉ¤¡×¡Ö½Ï½÷²ñ¤¹¤Æ¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿ì¤¤¤¬²ó¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£