¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¡£×£Ó¤Ç½é¤ÎÆóÅáÎ®¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤ÆÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡×¡¡»³ËÜÍ³¿¤Î²÷Åê¤â¾Î»¿¡¡
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£²£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£·Æü¡Ë¤ËÍâ£²£·Æü¡ÊÆ±£²£¸Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡ËÂè£³Àï¤òÁ°¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡£¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½¥è¥·¡Ê»³ËÜÍ³¿¡Ë¤ÎÀèÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÍ³¿¤ÎÅÐÈÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Í¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¸Ø¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤ËÅê¤²¤ë»þ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÍÞ¤¨¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÁ°Äó¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î½àÈ÷¤Þ¤º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤Þ¤º°ìÈÖºÇ½é¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë¤Ç¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤À
¡Ö¤½¤Îµå¼ï¤À¤±¤¬ÆÃ¤ËÍ¸ú¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Îµå¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤¬¤ä¤Ã¤Ñ°ìÈÖÂç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¤ÏÅê¤²¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Îµå¤À¤±¤¬ÆÃ¤ËÍ¸ú¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤«¤éÂÇ·â¤Ë²¿ÅÙ¤âÃíÊ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤Þ¤¢¾õÂÖÅª¤Ë¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡£Ëè²óËè²ó¤¤¤¤ÂÇÀÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡£É¬¤º¤·¤â¡¢Áê¼ê¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¼ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Î½àÈ÷¤È¡¢¤¢¤È¤ÏÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¿´¹½¤¨¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£±ÂÇÀÊ£±ÂÇÀÊÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½²°³°¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ÎÌÜÅª
¡Ö°ìÈÖ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤È¼ÂºÝ¤ËÈô¤ó¤Ç¤ë¤À¤±¤Î¼Á´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤ÎÂÇµå¤Î´¶³Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¯¹½¤¨¤Æ¤ë¤«¡¢Àµ¤·¤¯¿¶¤ì¤Æ¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖÃæ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¤â¤í¤â¤í¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¸«¤¨Êý¤Î¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤Ï¤Ç¤¤ì¤Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÆóÅáÎ®¤¬Ìîµå¾¯Ç¯¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤¤é¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤³¤À¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËËÜ¿Í¤Î¤ä¤ëµ¤¤ÈÅØÎÏ¼¡Âè¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢±þ±ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¾¯Ç¯»þÂå¤Î¼«Ê¬¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡¡½¡½Æ´¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï
¡ÖÌîµå¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤Ï¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Îº¢¤Ï¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤â¸«¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯¸«¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ´¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ã¤Ñ»ý¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÅê¤²¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È
¡ÖÃ±½ã¤Ë¤½¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÎÃæ¤ÇÍ¥Àè½ç°Ì¤¬°ìÈÖÃÙ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÃæ¤ÇÂç»ö¤Êµå¼ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤ÑºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËÄ´À°¤¹¤ëµå¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¢¡¢´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤ÆÄ´À°¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏºÇ½é¤ÎÊý¤ËÅê¤²¤Æ¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÄ´À°ÃÊ³¬¤Î¡¢¤¢¤Þ¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½Åê¼ê¤Î´¶³Ð¤Ï£²ÅÙÌÜ¤Î¼ê½ÑÁ°¤È°ã¤¦¤«
¡Ö¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤â´Þ¤á¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤ëÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤ÏÉÔ°Â¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î°ã¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡££²£°£²£²Ç¯¡¢£²£°£²£³Ç¯¤âÅê¤²¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤É¤Ã¤«»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½Ã»´ü·èÀï¤Ç¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ÎÉ¬Í×À
¡ÖµÙ¤ß¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¤½¤ÎÁ´ÂÎ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥àÃæ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°ÎÌ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢£±Æü¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¼«ÂÎ¤â¤³¤¦´ÉÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ³°¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¤ê¤âÉé²Ù¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½Âè£±Àï¡¢£²Àï¤ò¸«¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È
¡Ö¤µ¤Ã¤¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤ºÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ç¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤Þ¤º½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òºî¤ë¤Î¤¬ºÇÍ¥Àè¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÁê¼ê¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¤ò´ð¤ËÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½£±¾¡£±ÇÔ¤Ç£Ì£Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿
¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤³¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦£³ÀïÀè¼è¤Î¥Û¡¼¥à³«Ëë¤À¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤á¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½£×£Ó¤Ç½é¤ÎÆóÅáÎ®
¡Ö¥·¥ê¡¼¥º¤â¡¢Á°¤â¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢µîÇ¯¤â¤Í¡¢¸ª¤Î¥±¥¬¡Êº¸¸ª°¡Ã¦±±¡Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥ê¡¼¥º¼«ÂÎ¡¢Á´ÎÏ¤Ç½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¥Ò¥¸¤Î¾õ¶·¤â´Þ¤á¤Æ¡¢·ò¹¯ÂÎ¤Ç¤Þ¤º¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÆü¡¹´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½»³ËÜÅê¼ê¤¬£Ð£Ó£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç´°Åê¤·¤Þ¤·¤¿¡£´°Åê¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¤¤ä¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â£±»î¹ç´°Åê¤¹¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò£Ð£Ó¡¢Áê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤«¤«¤ëÃæ¤Ç¡¢£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÍ¤Ï¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤½¤Î»þ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¿Ø¤«¤é¤·¤¿¤éËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¯¡¢Áá¤¯±ç¸î¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¸«¤Æ¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×