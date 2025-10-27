10月25日、タレント・浜村淳が、大腸がん治療のため休養していることを発表した。

浜村の所属事務所のHPでは、「この度の検査入院により、浜村淳は医師の診断のもと大腸がんの治療のため手術を受けることとなりました」と報告。「幸い早期に発見されたもので、医師からも良好な経過が見込まれるとの説明を受けております」とのことで、本人は前向きに治療に取り組んでいるという。

現在90歳と高齢ながら、自身のラジオ番組『ありがとう浜村淳です土曜日です』（MBSラジオ）の現役パーソナリティーである浜村。1977年から放送が始まり、50周年の節目となった2024年4月に平日版が終了するも、土曜日版は継続中だ。

「浜村さんは、18日、25日と連続で『ありがとう浜村淳です土曜日です』を欠席し、代役でフリーアナウンサー・森たけしさんが登場していました。浜村さんはこの番組をほぼ皆勤していて、検査入院のため2021年1月に2日ほど休んだのが、番組開始以来初めての欠席でした。それほど頑丈な人が、2週連続でお休みしていたため、視聴者からは心配の声があがっていた矢先の発表でした」（芸能記者）

早期発見となったのは幸いだったが、なにせ御年90歳という高齢だ。今回の病気発覚をきっかけに、視聴者からは、今後の活動について賛否がわかれる事態となっている。SNSには「いつかは復帰されますように」「元気になって帰ってきて欲しい！」というファンの声もある。一方で、「勇退しても文句言う人はいない」「引退されては」と、体調を慮る意見も多数投稿されているのだ。

『ありがとう浜村淳です』が50年めに突入した、2023年の会見では、「まだ道半ば。体が続いて、リスナーの皆さんが聴いてくださるなら、100歳までやりたい」と意気込んでいた。26日配信の『スポニチ』によると、すでに手術は終わっており、浜村は「すぐにでも帰りたい」と元気に振る舞っているという。

「本人にとっても、ラジオはライフワークであり生きがいになっているのでしょうが、治療を続けながら、はたしてどこまで走り続けられるのかは不透明です。ただ、『ここまできたら、いけるところまで続けてほしい』という声も根強い。せめて治療が一段落するまで休養して、万全の状態で復帰してくれるのが、ファンとしては一番安心するでしょうね」（芸能記者）

9月末に見せた近影では、健康そうな笑顔を浮かべていたが……。ともかく、今は治療に専念してもらいたい。