東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【日本】

木原官房長官

為替相場はファンダメンタルズ反映して安定的推移することが重要



【米中関係】

ベッセント米財務長官

中国に対する100%関税は事実上取り下げられた

中国はレアアース輸出規制強化の実施を1年間延期するだろう

TikTokに関する最終合意に達した、フェンタニル密輸対策についても話し合った



中国人民日報

中国と米国は苦労して得た成果を共同で守るように

両国には共存と繁栄の方法を見つける能力と知恵がある



【米国】

欧州格付け会社スコープ

米国の格付けを「AA」から「AA-」に引き下げ、財政悪化とガバナンスの弱体化を指摘

政府閉鎖開始当初から議会の行き詰まりが経済見通しに及ぼす危険について警告している



【その他】

ロシアが1万4000キロメートル飛行可能な新型原子力巡航ミサイルの試験に成功

プーチン露大統領は新兵器を「ユニーク」と称賛



【米国・韓国】

米韓貿易交渉は行き詰まり

3500億ドルの対米投資をめぐり米国と「全て」の項目で難航している

今週予定されている米韓首脳会談までに貿易交渉で合意できない可能性

