韓国の男性グループ「ＭＹＮＡＭＥ」が、オール日本語の６曲で構成されたミニアルバム「ＶＩＶＩＤ」をリリースした。

コロナ禍やメンバーの兵役などがあり、７年ぶりの新作となる。今回は５人のメンバーのうちコヌ、インス、セヨンの３人が参加した制作になったが、新しい出発への決意やファンへの感謝、５人のつながりを感じさせる曲が並ぶ。

そんな思いを象徴する曲の一つが、バラード曲「Ｆｏｒ Ｙｏｕ」。＜止まっていた時計の 針が今動きだすんだ＞という詞は、グループがこれから新たな道を歩む決意を表している。インスは「歌詞のひとつひとつに意味が込められている」と語り、セヨンは「ライブではファンの皆さんと一緒に歌ったり、かけ声をかけたりして楽しい曲だった」と振り返る。

一転して「Ｗｉｔｈ Ｏｒ Ｗｉｔｈｏｕｔ Ｙｏｕ」はヒップホップを取り入れた激しいダンスナンバー。セヨンのラップも聴き所のひとつだ。コヌは「ＭＹＮＡＭＥにぴったりで、ライブでもすごく盛り上がる曲です」と説明する。

最後に収録された「Ｗｅ Ａｒｅ Ｔｈｅ Ｏｎｅ（ｗｉｔｈ ＭＹＮＡＭＥ）」は、コヌが日本語に訳される前の作詞と作曲を担当した。「この曲は５人で歌う曲だと思って、前に書いていた曲。ストレートな歌詞として皆に伝えたかった」と、思い入れも深い。「いつか５人で歌う時があれば」

今後は新曲のほか、ライブや握手会などファンとの交流にさらに力を入れていきたいという。「曲や活動を通じて、ここまで待ってくれたファンに感謝を伝えたい」という熱い思いは３人に共通している。