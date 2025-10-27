ÂçÃ«¡Ö¾ì³°ÃÆ¡×µÇ°¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÃÖ¡¡ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬17Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç»Í²ó¤ËÊü¤Ã¤¿469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó143m¡Ë¤ÎËÜÎÝÂÇ¤¬¡Ö¾ì³°ËÜÎÝÂÇ¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë26Æü¤Þ¤Ç¤ËµÇ°¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ËÅêÂÇ¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¾ì³°¤ËÃ£¤·¤¿°ìÈ¯¤ò´Þ¤à3ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Åê¼ê¤Ç¤Ï6²ó0/3¤òÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏºòÇ¯7·î¤ËÆ±µå¾ì¤Ç473¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó144m¡Ë¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Êý¸þ¤Î´Ø·¸¤Ç²°º¬¤ò±Û¤¨¤º¡¢¾ì³°ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤ÏÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£