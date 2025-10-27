「月刊少年マガジン50周年記念POP UP STORE in 吉祥寺」が開催。「月マガ」代表作のオリジナルグッズがラインナップ
サブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営しているCRAZY BUMPは11月8日から11月24日の期間、吉祥寺NAKAMICHI GARDENにて「月刊少年マガジン50周年記念POP UP STORE in 吉祥寺」を開催する。
会場内では50年間で連載された各ジャンルごとの名作を資料展示で振り返り、公式オリジナルグッズを一挙販売。「ノラガミ」や「四月は君の嘘」といった作品のイラストを使用したTシャツなどのアパレルグッズをはじめ、アクリルスタンドやキーホルダー、シールや缶バッジなどのオリジナルアイテムがラインナップされる。
商品ラインナップ
ノラガミ Tシャツ
価格：4,950円
サイズ：M～XXL
和風ファンタジーバトルマンガ「ノラガミ」から、コミックス1巻の夜トとひよりのカラーイラストをベースにしたTシャツが登場。胸元にはタイトルロゴを配し、イラストをプリントしている。
ノラガミ アートボード全3種
価格：各3,740円
サイズ：F4サイズ(242mm×333mm)
「ノラガミ」の作者あだちとか氏のイラストを、キャンバスにプリントしたアートボート。作中の重要なシーンを描いた雰囲気の異なる3種がラインナップしている。
ノラガミ 名場面アクリルスタンド全3種
価格：各1,375円
サイズ：100mm×143mm
「ノラガミ」の主人公夜トの作中名場面と、カラーイラストを使用したアクリルスタンド。
ノラガミ クリアファイル
価格：495円
サイズ：A4サイズ(220mm×310mm)
夜ト、ひより、雪音の３人が淡いタッチで描かれたイラストを使用したクリアファイル。
ノラガミ ポストカード3枚セット
価格：660円
サイズ：100mm×148mm
あだちとか氏のイラストをポストカードセットとしてリリース。夜ト、ひより、雪音と兆麻らが描かれている。
ノラガミ絵馬風キーホルダー
価格：825円
サイズ：70mm×45mm
「ノラガミ」の作中に登場する絵馬をそのままキーホルダーとして商品化。
四月は君の嘘Tシャツ
価格：4,950円
サイズ：M～XXL
主人公・有馬公生と宮園かをりの2人がプリントされた公式Tシャツ。鮮やかな春色のカラーリングに加え、物語のキーとなるクロネコチェルシーがかわいらしく配置されている。
DEAR BOYSTシャツ
価格：4,950円
サイズ：M～XXL
リアルなバスケ描写と青春の輝きを詰め込んだ「DEAR BOYS」のTシャツ。瑞穂高校男子バスケット部のユニフォームをイメージしたフロントロゴに、バックには哀川たちメンバーがプリントされている。
DEAR BOYSアートボード
価格：3,740円
サイズ：F4サイズ(242mm×333mm)
瑞穂高校男子バスケット部のメンバーが描かれたアートボード。
DEAR BOYSキャラクターアクリルスタンド全5種
価格：各1,375円
サイズ：100mm×143mm
哀川和彦、藤原拓弥、保科唯人、佐藤一也、森山敦司の人気キャラクター5名のアクリルスタンド。
DEAR BOYSアクリルキーホルダー全5種
価格：各825円
サイズ：41mm×50mm
瑞穂高校のユニフォームをモチーフにしたメンバー5人のアクリルキーホルダー。
DEAR BOYSクリアファイル
価格：495円
サイズ：A4サイズ(220mm×310mm)
瑞穂高校メンバーが揃ったクリアファイル。
DEAR BOYSポストカード3枚セット
価格：660円
サイズ：100mm×148mm
DEAR BOYSポストカード3枚セット
DEAR BOYSブラインド缶バッジ全12種
価格：各330円
サイズ：57mm
主人公哀川をはじめとした瑞穂高校のメンバーはもちろん、布施や保科などライバルたちもラインナップしたブラインド式の缶バッヂ。
ボールルームへようこそ アクリルスタンド全3種
価格：各1,375円
サイズ：100mm×143mm
競技ダンスの世界を描いた「ボールルームへようこそ」から、作中の名場面を再現したアクリルスタンドが3種登場する。
海皇紀 Tシャツ
価格：4,950円
サイズ：M～XXL
川原正敏氏による壮大な海洋ファンタジー「海皇紀」の記念Tシャツ。胸元には作品ロゴ、背面には主人公ファン・ガンマ・ビゼンが大きくプリントされている。
capetaTシャツ
価格：4,950円
サイズ：M～XXL
モータースポーツマンガ「capeta」から、主人公カペタのTシャツが登場。フロントには作品ロゴ、バックにはマカオGPを戦ったF3マシン「カペタ6号」の雄姿がプリントされている。
月刊少年マガジン50周年記念Tシャツ
価格：4,950円
サイズ：M～XXL
少年マガジンのロゴを使用した公式Tシャツ。
ルシール Tシャツ
価格：5,500円
サイズ：M～XXL
「BECK」から、バンド「BECK」を支える天才ギタリスト、南竜介が愛用する“七つの弾痕を持つレスポール”、通称ルシールをテーマにしたTシャツが登場。
TABASCO Tシャツ
価格：4,950円
サイズ：M～XXL
「BECK」こと「Mongolian Chop Squad」の名曲「TASASCO」のジャケットデザインをモチーフにしたバンド公式Tシャツ。
MCS ロングスリーブTシャツ
価格：7,700円
サイズ：M～XXL
「BECK」の作中に登場する印象的なCDジャケットをモチーフにしたロングスリーブTシャツ。背面にはバンドメンバー5人が、袖には「Mongolian Chop Squad」の文字がプリントされている。
25周年記念原画展キービジュアルTシャツ
価格：5,500円
サイズ：M～XXL
購入特典
イベント開催中、店頭で「月刊少年マガジン50周年記念POP UP STORE」の関連商品を5,000円購入ごとに「特製しおり」がもらえる。
※「BECK」関連商品は購入特典には含まれません。予めご了承ください。
