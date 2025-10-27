interfmの人気音楽番組「TOKYO MUSIC RADAR」とTIMMとのコラボレーション企画として、11月5日（水）・6日（木）に渋谷ストリーム前・稲荷橋広場にて公開収録およびミニライブが開催される。番組MCのmikako（Nagie Lane）が出演アーティストを迎え、トークとライブをお届けするというもので、登場アーティストは、Nagie Lane、琳子、#KTCHAN、REJAY、Besttedというラインナップだ。

公開収録もミニライブも無料で観覧可能というオープンスペースでのイベントとなっている。同会場は「SHIBUYA STREET LIVE」との連携ステージで、16:00以降も引き続きライブイベントが開催され、音楽と街が一体となった渋谷の魅力を堪能することができる。

東京国際ミュージック・マーケット（TIMM）は、日本音楽の海外進出を主目的に、国内外の音楽業界関係者が一堂に会するイベントで、22回目の開催となる2025年も、“GO GLOBAL” をテーマに掲げ、「音楽の街」渋谷を舞台に、11月4日（火）〜6日（木）の3日間にわたり、商談会・ネットワーキング、ショーケースライブ、ビジネスセミナーが実施される予定となっている。

＜渋谷ストリーム稲荷橋広場 SHIBUYA STREET LIVE×TIMM 連携ステージ＞