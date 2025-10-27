渋谷ストリーム前・稲荷橋広場でミニライブ開催
interfmの人気音楽番組「TOKYO MUSIC RADAR」とTIMMとのコラボレーション企画として、11月5日（水）・6日（木）に渋谷ストリーム前・稲荷橋広場にて公開収録およびミニライブが開催される。番組MCのmikako（Nagie Lane）が出演アーティストを迎え、トークとライブをお届けするというもので、登場アーティストは、Nagie Lane、琳子、#KTCHAN、REJAY、Besttedというラインナップだ。
公開収録もミニライブも無料で観覧可能というオープンスペースでのイベントとなっている。同会場は「SHIBUYA STREET LIVE」との連携ステージで、16:00以降も引き続きライブイベントが開催され、音楽と街が一体となった渋谷の魅力を堪能することができる。
東京国際ミュージック・マーケット（TIMM）は、日本音楽の海外進出を主目的に、国内外の音楽業界関係者が一堂に会するイベントで、22回目の開催となる2025年も、“GO GLOBAL” をテーマに掲げ、「音楽の街」渋谷を舞台に、11月4日（火）〜6日（木）の3日間にわたり、商談会・ネットワーキング、ショーケースライブ、ビジネスセミナーが実施される予定となっている。
＜渋谷ストリーム稲荷橋広場 SHIBUYA STREET LIVE×TIMM 連携ステージ＞
interfm「TOKYO MUSIC RADAR」公開収録LIVE ON RADAR＆TIMMミニライブ
（第22回東京国際ミュージック・マーケット（22ndTIMM））
2025年11月5日（水）・6日（木）
＠渋谷ストリーム前 稲荷橋広場 特設ステージ
観覧： 無料（フリースペース／事前申込不要）
2025年11月5日（水）
12:00〜 Nagie Lane公開収録
13:00〜 Nagie Laneミニライブ
14:00〜 琳子ミニライブ
2025年11月6日（木）
12:00〜 #KTCHAN公開収録
13:00〜 #KTCHANミニライブ
14:00〜 REJAYミニライブ
15:00〜 Besttedミニライブ
※本イベントは、荒天の場合は中止となることがありますので、あらかじめご了承ください。
※観覧される方は、他の来場者の迷惑にならないよう十分ご注意のうえ、会場の安全指示に従ってください。また、混雑時は入場制限を行う場合もあります。
※出演者に関しては、追加、変更になる場合がございます。その際はTIMM公式サイト等でお知らせいたしますので予めご了承ください。
●SHIBUYA STREET LIVE
https://note.com/streetlive109/n/nc305b1441797
●interfm「TOKYO MUSIC RADAR」
https://www.interfm.co.jp/tmr
https://www.youtube.com/user/promictv
●interfm「TOKYO MUSIC RADAR」の番組インタビュー記事
https://barks.jp/tag/interview/
TIMMオフィシャルサイト
https://www.timmjp.com/