3児の母・近藤千尋、おうちごはんの冷凍ストックを紹介「いつも料理の品数多くて尊敬」「真似したい」 夫はジャンポケ・太田博久
お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久（41）の妻でモデルの近藤千尋（35）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。「食欲の秋」と書き出し、外食を楽しむ姿やおうちごはんの冷凍ストックなどを紹介した。
近藤は「平日はほぼおうちご飯ですがそのおかげで土日の外食が楽しみ笑」と外食を楽しむ姿をアップ。さらに「冷凍ストックはあまりしない方なんですが豚肉系はいつも下味冷凍します」と冷凍ストックの写真も投稿。
「いつか動画レシピとかも載せたいけどいつになるかなぁ。。笑」とおいしそうな料理が並ぶ食卓の写真も公開した。
コメント欄には「美味しそう食べたーい！」「お料理本出して欲しい」「いつも料理の品数多くて尊敬」「お料理いつもお上手で素敵」「レシピ載せてほしい！」「真似したい」などの声が寄せられている。
近藤と太田は2015年9月に結婚。17年5月に長女、19年10月に次女、24年8月に三女が誕生している。
