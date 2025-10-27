◇ワールドシリーズ第2戦 ドジャース5―1ブルージェイズ（2025年10月25日 トロント）

ワールドシリーズ（WS＝7回戦制）第2戦は25日（日本時間26日）、ドジャースが5―1でブルージェイズを下し、対戦成績を1勝1敗のタイとした。先発・山本由伸投手（27）が9回、105球を投げ4安打1失点、8奪三振でWS初完投勝利。01年のカート・シリング（ダイヤモンドバックス）以来24年ぶりのポストシーズン（PS）2試合連続完投勝ちとなった。現地放送局「FOX」の試合後番組でヤンキースのレジェンドたちが山本の完投を大絶賛した。

歓声がしぼむ敵地の真ん中で、右手人さし指を高々と突き上げた。105球目、山本が96・9マイル（約156キロ）の直球でバーショを三飛。4安打完投勝利を決める打球を指さす姿は、仁王立ちの「1番ポーズ」のようだった。

試合後の番組に出演したヤンキースのレジェンドOBデレク・ジーター氏は「この場を借りて、まずは自分の間違いを認めたい」とまさかの謝罪。「山本は良い投球すると思っていたけど、トロント打線を相手に完投するなんて絶対にないと思っていた。1回に23球を投げたにもかかわらず、9回を投げきった」と称賛した。

さらに「とにかく重要なのは、彼が“今一番乗っているチーム”相手に完投したことだ。このチームは打撃不振なんかじゃない。1番から9番まで、全員が出塁してコンタクトできる。信じれないパフォーマンスだよ。ワールドシリーズ史上でも、俺が見た中で最高のピッチングの一つだ」と称賛が止まらなかった。

同じくヤンキースのレジェンドOBであるアレックス・ロドリゲス氏も「ロバーツ監督の理想は、山本、トライネン、佐々木の3人で投手リレーすることだった。たった1人で完投するなら最高だ。正直、投手交代は少ないほうがいい。そして何より、こういう“本来の野球”先発完投を見るのは本当にうれしい」と大絶賛した。

そして「今の野球界で最も“完成された投手”」と山本を最大に称える言葉を使った。「まさに芸術的な投球。6種類の球種を持ってるだけじゃない。どんな球種でも、どんなカウントでもストライクを取れるだけじゃない。走者もよくけん制している。フィールディングも上手い。今夜は本当に“匠の投球”だった」と説明した。