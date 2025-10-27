山下美月が自身のInstagramを更新し、ベアトップの黒ロングドレス姿の舞台挨拶オフショットを公開。

【写真】映画舞台挨拶に美デコルテ際立つベアトップの黒ドレスで登場した山下美月

■映画『愚か者の身分』公開記念の舞台挨拶に山下美月が登壇

映画『愚か者の身分』の公開記念舞台挨拶が10月25日に都内で行われた。主演の北村匠海、林裕太、綾野剛、永田琴監督と共に山下も登壇。

本投稿は「映画『愚か者の身分』公開を迎えました！そして、本日は舞台挨拶もありがとうございました！」と綴り、映画公開の報告とお礼を伝え、オフショットを披露。続けて「3人の闇を背負った人間たちの逃走劇 遠いようで誰にでも有りうる世界線だと思います 是非、広い世代の皆様に愛して欲しい作品です よろしくお願い致します！」とコメントし、作品の魅力をアピールした。

エレガントなベアトップの黒いロングドレスを着用した山下の姿を公開。艶めくデコルテと美肩が際立つバストアップ（1枚目）に加え、抜群のスタイルが強調された全身ショット（2枚目）も。どちらもカメラをジッと見つめる真剣な眼差しが印象的だ。

SNSには「キレイすぎる」「めっちゃ素敵」「かわいすぎるし美しすぎる」と絶賛する声が集まっている。

■映画公式Xには共演者との集合ショットも公開

映画『愚か者の身分』の公式Xも更新され、舞台挨拶での集合ショット、壇上での山下のソロショット（4枚目）などを公開。

また、永田監督も自身のXを更新。「本日の舞台挨拶、すべて終了！ありがとうございました 引き続き何卒よろしくです チーム愚か者より愛をこめて」というメッセージと共に、舞台挨拶終了後のバックステージでのオフショットを公開した。