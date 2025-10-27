SixTONESの京本大我が、雑誌『エンタプレス VOL.03』（今秋発売号）の表紙を飾った。

【画像】京本大我の横顔ショット／京本大我＆鶴見辰吾・こがけん・佐藤貴史／京本大我『Once』ソロビジュアル

同誌の公式SNSで公開された表紙は、京本が主演を務めたミュージカル『Once』のワンシーンを切り取ったもの。闇の中に浮かぶ横顔が印象的で、繊細な表情とやわらかな光が舞台の余韻を感じさせる。

表紙には同作について「ギターの音色と美しい歌声が心に沁みる。切なくて温かい“めぐり逢い”の物語」との紹介も。

SNSでは「横顔が芸術」「鼻筋が美しすぎる」「横顔も表情も完璧」「永久保存版」「光の当たり方が神がかってる」「ビジュ最高」といった声が相次ぎ、ビジュアルへの称賛が広がっている。

10月26日に大千穐楽を迎えた『Once』。公演終了後には、共演者たちが京本との写真をアップしている。

■鶴見辰吾が穏やかな笑顔の京本大我との2ショットを公開「優くて芯のある人」

鶴見辰吾はInstagramで京本との2ショットを投稿。穏やかな笑顔でピースサインを見せる京本に対し、「まさにハマり役だった」「優くて芯のある人」とコメントを添えた。

■おいでやすこが・こがけん「ガイだーーーーーーーーーーーーいすき！！！！！！！！！！！！！！！！！！！」

おいでやすこがのこがけんも、Xでレザージャケットを着て指差しポーズをきめた京本との2ショットを公開。「ガイだーーーーーーーーーーーーいすき！！！！！！！！！！！！！！！！！！！」「ONCEだーーーーーーーーーーーーーーーーーいすき！！！！！！！！！！！！！！！！！！」という熱いメッセージが添えられ、作品への深い愛が伝わる。

■佐藤貴史「座長がとんでもなく最高だった！」

佐藤貴史もXを更新し、京本との肩組みショットを公開。「座長がとんでもなく最高だった！」「毎日が音楽と人の温かさで溢れていた」と振り返り、カンパニーの絆を感じさせた。

■京本大我『Once』ソロビジュアル