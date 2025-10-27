TWICE・MINA、JO1川尻蓮『25ans』に登場！インタビューの一部公開
TWICEのMINAとJO1の川尻蓮が、『25ans（ヴァンサンカン）』12月号（10月28日発売）に登場する。
■2度目の表紙を飾るTWICE・MINA
TWICEのMINAが、『25ans』の表紙に2度目の登場。デビュー10周年を迎えた2025年、ワールドツアーを駆け抜けた感想や、レッドカーペットを歩いたカンヌ国際映画祭での思い出などを振り返る。
また、P138～P145にも、MINAのノーブルで麗しい撮り下ろしカットが掲載される。
■TWICE・MINA インタビュー ※抜粋
■しなやかな肢体が美しく印象的なJO1川尻蓮
JO1の川尻蓮が、『25ans』に初登場。ダンス、楽曲制作と表現の領域を広げ、あらゆる色の才能を内包し、融合するさまは、光を吸収して、三原色や補色を重ねることで生まれる“黒”そのもの。しなやかな肢体が美しく印象的な撮り下ろしカットに特別インタビュー、さらには占い師Love Me Doのタロット占い鑑定など、川尻の魅力を余すところなく伝える。
■JO1川尻蓮 インタビュー ※抜粋
ダンスにおいて天才だと思っていたのですが、すごく上手な子に出会って自分はそうではないことに気づいて。ならどうすれば勝てるのか、そのときから自分の武器について考えるようになりました。母がレッスン中の僕を動画で撮ってくれて、モニタリングしながら“この説は正しかった！”といったことをやっていました。子供の頃から結構ロジカルです（笑）。
そしてメンバーを自分に憑依させることがあるんです（笑）。まめ（豆原一成）だったらどう考えるかな、拓実（川西拓実）だったらこう思うだろうな、というのを想像して、別の視点を持ってみると自分の引き出しを増やす源になるインスピレーションが湧いてきますね。
■書籍情報
2025.10.28 ON SALE
『25ans（ヴァンサンカン）』12月号
