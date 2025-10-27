ブリーダーズＣ競走が日本時間１１月１日と２日、米国・デルマー競馬場で行われる。日本人最多の海外重賞１６勝を誇る「世界のＹＡＨＡＧＩ」こと矢作芳人調教師＝栗東＝は３頭を送り出す。ブリーダーズＣクラシック（２日、ダート２０００メートル）にはエースのフォーエバーヤング（牡４歳、父リアルスティール）。「間違いなく、世界一決定戦」と位置づけ、「最も燃えるシチュエーション」と熱い胸中を語った。（取材・構成 山本 武志）

ホースマンとしての本能がうずいている。フォーエバーヤングと参戦する今年のＢＣクラシックは本場のトップホースが一堂に会するスーパーカードとなった。

「強えなぁ〜。すごいメンバーだな。間違いなく、世界一決定戦。近年のＢＣでも、このオールスターキャストはないだろうね。俺が今まで競馬を見てきたなかでも最強のメンバーと言えるんじゃないかなと思います。ただ、そんななかでアウェーで乗り込んで勝つということを常に目標にしている。めっちゃ楽しみです。もちろん、勝つつもりでいくけど、負けてもともとじゃんという気持ちなので楽しみしかないね。そういうときは」

そんな気持ちになれるのは、何よりフォーエバーヤングの状態に確かな手応えがあるからこそ。前哨戦の日本テレビ盃を快勝し、青写真通りに大目標へ駒を進めてきた。

「まず一番に言えることは夏に弱い馬だったのに、（レース前に）帰厩した時に非常にいい状態で返してもらった。それが大きかったね。本番を見据えて、きっちり７５点の仕上げにできた。レース後も全く問題ない。あとは１００点に持っていくイメージ。勝負中の勝負ですからね」

２歳からＧ１級競走を制覇し、常に一線級で走り続けての４歳秋。進化はさらに続いている。

「ますます体幹が強くなってるよね。一番はあんなこと（※）があったドバイで、レース後はかなり疲れたような雰囲気があったなかで、その後の回復がすごかった。しかもドバイ帰りなのに。それはすごいなと思った」

壁の高さは分かっている。万全の仕上げで臨んだ昨年も３着。野望はダートの本場の壁にはね返された。

「やっぱり１番枠ということで戦法が制限されたなかでも、本当にいい状態で使えたんでね。う〜ん、不本意ではあったな。勝てると思ってたから。勝ち馬（シエラレオーネ）はハイペースでちょっとハマった部分はあったけど、先行している２着馬（フィアースネス）をかわせてないんで。ただ、今年のドバイもそうだけど、４着に落ちてから３着までまた盛り返。あそこだよな、あの馬の真骨頂というか、すごいと思う。ただ、全く満足はしていないです」

相手はさらに強くなる。ケンタッキーダービーを含めると３度目の対戦になるシエラレオーネをはじめ、圧勝を続ける３歳馬のソヴリンティなど続々と強敵が名乗りを挙げた。

「まずはソヴリンティ。あとは去年の（先着された）２頭、シエラレオーネとフィアースネスだろうね。ソヴリンティは３歳のレベルがどこまで強いのか、とは思っています。シエラレオーネには、うちの馬の方が強いというところは見せたいですよね」

刻一刻と迫っている決戦の時。今、日本競馬の第一人者は“原点”のような気持ちに包まれ、来たるべき時を待ちこがれている。

「俺が最も燃えるシチュエーションだよね。アウェーで、かつ相手が強い。ただ、幸いなことに馬は非常に気持ち悪いぐらい、順調にきているので、何とか１２０の状態にして、レースに臨むだけ。いくら相手が強くても、ノーチャンスとは思っていません」

※今春のドバイ・ワールドＣで、レース前に暗室で約４０分の採尿検査など現場で混乱あったことで馬はイレ込み、相当な体力の消耗も見られた。