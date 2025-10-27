ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÎÝ¾å¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î²ñÏÃÆâÍÆ¤¬È½ÌÀ¡¡ÃçÎÉ¤·¥²¥ì¡¼¥íJr.¡ÖÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅÛ¤À¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë5-1¤Ç¾¡Íø¡£1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤ËÌá¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬½ÐÎÝ¤·¤¿ºÝ¡¢Áê¼ê¤Î¼çË¤¤Ç°ìÎÝ¤ò¼é¤ë¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥íJr.ÆâÌî¼ê¤ÈÃçÎÉ¤¯²ñÏÃ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âÏÃÂê¤Ë¡£ÊÆµ¼Ô¤¬ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤ÎÂè1Àï¡¢9²ó¤Ë»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¥²¥ì¡¼¥íJr.¤È¸òÎ®¡£ÂçÃ«¤Î¥º¥Ü¥ó±¦¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤éÎ¢ÃÏ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¥²¥ì¡¼¥íJr.¤¬¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÄ¾¤¹¥·¡¼¥ó¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¸òÎ®¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥Ê¥ÀÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡×¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÈÖ¥Ù¥ó¡¦¥Ë¥³¥ë¥½¥ó¥¹¥ß¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢ÂçÃ«¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥²¥ì¡¼¥íJr.¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡Ê±Ñ¸ì¤Ç¡Ë²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ä»î¹ç¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤À¤±¤À¡£Èà¤Ï¤¤¤Ä¤âËÍ¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£ËÍ¤âÈà¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤è¡£ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤À¡£Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅÛ¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçÃ«¤È¥²¥ì¡¼¥í¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÃçÎÉ¤¯¸òÎ®¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÎ¾·³¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÎ¾¼Ô¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ß¤¤¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
