オリジナルの豪華限定グッズが手に入る！くら寿司『SAKAMOTO DAYS』コラボキャンペーン
回転寿司チェーン「くら寿司」にて、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』との初めてのコラボキャンペーンを開催！
作品に登場する主人公の「坂本太郎」をはじめ「朝倉シン」「南雲」などの人気キャラクターグッズが登場します☆
開催期間：2025年10月31日（金）〜11月27日（木）※無くなり次第終了
開催店舗：全国のくら寿司店舗
集英社「週刊少年ジャンプ」で2020年より連載が開始され、全世界累計発行部数1,500万部を突破した鈴木祐斗氏による人気漫画が原作のTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』
結婚を機に殺し屋を引退した「坂本太郎」が、家族と共に「坂本商店」を営みながら平穏な日常を送る一方で、愛する家族を守るために、かつての仲間たちとともに、次々と迫る刺客に立ち向かっていく姿を描いた作品です。
現在は見た目は変わったものの、伝説的な能力は衰えておらず、独自の世界観が多くのファンを魅了しています。
くら寿司にて実施される初のコラボキャンペーンでは、作品に登場する主人公の「坂本太郎」をはじめ「朝倉シン」「南雲」などの人気キャラクターグッズが登場。
「ビッくらポン！」やオリジナルグッズのプレゼントキャンペーンなど、くら寿司でしか手に入らない特別な景品がもらえるキャンペーンです☆
「ビッくらポン！」くら寿司『SAKAMOTO DAYS』オリジナルグッズ
実施期間：2025年10月31日（金）〜11月27日（木）※無くなり次第終了
店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」
「ビッくらポン！」で当たりが出ると、ラバーチャームや缶バッジ、マグネットシート2個セットなど、くら寿司でしか手に入らない特別な景品がもらえます。
※「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！」を楽しむことができます
ラバーチャーム
種類：全8種類
作中で活躍するキャラクターがデザインされた“ラバーチャーム”。
「坂本太郎」2種類のほか「朝倉シン」「南雲」「X(スラー)」「楽」「赤尾晶」「勢羽真冬」の全8種類がラインナップされます。
缶バッジ
種類：全10種類
キャラクターが寿司ネタになったデザインがあしらわれた“缶バッジ”。
まぐろとシャリに挟まれた「坂本太郎」やいくら軍艦にのった「坂本葵」、コーン軍艦と共にデザインされた「坂本花」など10種類のデザインが楽しめます。
マグネットシート2個セット
種類：全5種類
2つのデザインがセットになったマグネットシートもラインナップ。
「坂本太郎A＆朝倉シン」「坂本太郎B＆南雲」「陸少糖＆眞霜平助」「神々廻＆大佛」「豹＆篁」の全5種類です。
くら寿司×『SAKAMOTO DAYS』オリジナルグッズプレゼントキャンペーン
実施期間：
【第1弾】2025年10月31日（金）〜無くなり次第終了
【第2弾】2025年11月14日（金）〜無くなり次第終了
種類：各全4種
数量：合計で先着各30万名限定
くら寿司限定の描きおろしイラストのクリアファイルや、TVアニメの名シーンがふんだんに盛り込まれた2026年クリアポスターカレンダーなど、オリジナルグッズのプレゼントキャンペーンも実施。
第1弾、第2弾の計2回にわたり、税込み2,500円のお会計ごとにプレゼントされます。
※数量限定のため、無くなり次第終了となります
第1弾：クリアファイル
実施期間：2025年10月31日（金）〜無くなり次第終了
表、裏面で異なるキャラクターアートを使用したクリアファイル。
『SAKAMOTO DAYS』のロゴを背景にプリントした、スタイリッシュなステーショナリーです。
第2弾：2026年クリアポスターカレンダー
実施期間：2025年11月14日（金）〜無くなり次第終了
作中の名シーンを切り取った、2026年版のクリアポスターカレンダー。
2026年を『SAKAMOTO DAYS』のキャラクターと共に過ごすことができるグッズです。
『SAKAMOTO DAYS』ファンにはたまらない、オリジナルグッズがゲットできるスペシャル企画。
くら寿司にて2025年10月31日より開催される『SAKAMOTO DAYS』コラボキャンペーンの紹介でした☆
