回転寿司チェーン「くら寿司」にて、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』との初めてのコラボキャンペーンを開催！

作品に登場する主人公の「坂本太郎」をはじめ「朝倉シン」「南雲」などの人気キャラクターグッズが登場します☆

くら寿司『SAKAMOTO DAYS』コラボキャンペーン

開催期間：2025年10月31日（金）〜11月27日（木）※無くなり次第終了

開催店舗：全国のくら寿司店舗

集英社「週刊少年ジャンプ」で2020年より連載が開始され、全世界累計発行部数1,500万部を突破した鈴木祐斗氏による人気漫画が原作のTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』

結婚を機に殺し屋を引退した「坂本太郎」が、家族と共に「坂本商店」を営みながら平穏な日常を送る一方で、愛する家族を守るために、かつての仲間たちとともに、次々と迫る刺客に立ち向かっていく姿を描いた作品です。

現在は見た目は変わったものの、伝説的な能力は衰えておらず、独自の世界観が多くのファンを魅了しています。

くら寿司にて実施される初のコラボキャンペーンでは、作品に登場する主人公の「坂本太郎」をはじめ「朝倉シン」「南雲」などの人気キャラクターグッズが登場。

「ビッくらポン！」やオリジナルグッズのプレゼントキャンペーンなど、くら寿司でしか手に入らない特別な景品がもらえるキャンペーンです☆

「ビッくらポン！」くら寿司『SAKAMOTO DAYS』オリジナルグッズ

実施期間：2025年10月31日（金）〜11月27日（木）※無くなり次第終了

店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」

「ビッくらポン！」で当たりが出ると、ラバーチャームや缶バッジ、マグネットシート2個セットなど、くら寿司でしか手に入らない特別な景品がもらえます。

※「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！」を楽しむことができます

ラバーチャーム

種類：全8種類

作中で活躍するキャラクターがデザインされた“ラバーチャーム”。

「坂本太郎」2種類のほか「朝倉シン」「南雲」「X(スラー)」「楽」「赤尾晶」「勢羽真冬」の全8種類がラインナップされます。

缶バッジ

種類：全10種類

キャラクターが寿司ネタになったデザインがあしらわれた“缶バッジ”。

まぐろとシャリに挟まれた「坂本太郎」やいくら軍艦にのった「坂本葵」、コーン軍艦と共にデザインされた「坂本花」など10種類のデザインが楽しめます。

マグネットシート2個セット

種類：全5種類

2つのデザインがセットになったマグネットシートもラインナップ。

「坂本太郎A＆朝倉シン」「坂本太郎B＆南雲」「陸少糖＆眞霜平助」「神々廻＆大佛」「豹＆篁」の全5種類です。

くら寿司×『SAKAMOTO DAYS』オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

実施期間：

【第1弾】2025年10月31日（金）〜無くなり次第終了

【第2弾】2025年11月14日（金）〜無くなり次第終了

種類：各全4種

数量：合計で先着各30万名限定

くら寿司限定の描きおろしイラストのクリアファイルや、TVアニメの名シーンがふんだんに盛り込まれた2026年クリアポスターカレンダーなど、オリジナルグッズのプレゼントキャンペーンも実施。

第1弾、第2弾の計2回にわたり、税込み2,500円のお会計ごとにプレゼントされます。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります

第1弾：クリアファイル

実施期間：2025年10月31日（金）〜無くなり次第終了

表、裏面で異なるキャラクターアートを使用したクリアファイル。

『SAKAMOTO DAYS』のロゴを背景にプリントした、スタイリッシュなステーショナリーです。

第2弾：2026年クリアポスターカレンダー

実施期間：2025年11月14日（金）〜無くなり次第終了

作中の名シーンを切り取った、2026年版のクリアポスターカレンダー。

2026年を『SAKAMOTO DAYS』のキャラクターと共に過ごすことができるグッズです。

『SAKAMOTO DAYS』ファンにはたまらない、オリジナルグッズがゲットできるスペシャル企画。

くら寿司にて2025年10月31日より開催される『SAKAMOTO DAYS』コラボキャンペーンの紹介でした☆

