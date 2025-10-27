高級「生」食パン専門店『乃が美』から、特撮ヒーロー「ウルトラマン」とのコラボ食パン第2弾が登場！

キャラメルチョコを1.5倍に増量した「ウルトラ・リッチキャラメルパン」が、2025年11月1日(土)から11月30日(日)までの期間限定で発売されます。

第1弾に引き続き、デザインの異なるオリジナルチャームもプレゼントされます☆

乃が美『ウルトラマン』コラボ「ウルトラ・リッチキャラメルパン」

「ウルトラマン」とのコラボ食パン第2弾となる「ウルトラ・リッチキャラメルパン」

2025年4月に発売され好評だったキャラメル「生」食パンが、さらにウルトラパワーアップして帰ってきました！

乃が美の職人たちの情熱と、ウルトラマンが人々に与える「夢」が詰まった、まさに奇跡の一品です。

ウルトラ・リッチキャラメルパン

価格：ハーフサイズ(1斤) 1,500円(税込)

販売期間：2025年11月1日(土)〜11月30日(日) ※なくなり次第終了

販売対象店舗：国内店舗・オンラインショップ

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。詳細は各店舗へお問い合わせください。

「ウルトラ・リッチキャラメルパン」は、耳までやわらかく、ほんのり甘みのある「創業乃が美」をベースにしています。

こだわりのキャラメルチョコを従来の1.5倍に増量して贅沢に練り込み、丁寧に焼き上げました！

口に入れた瞬間のとろけるような甘さと、芳醇なキャラメルの香りは、まさにウルトラ級の満足感です。

そのまま食べると「生」食パンの柔らかさとキャラメルの香りを、軽くトーストすると、耳に染み込んだキャラメルチョコの香ばしくカリッとした食感を楽しめます☆

ウルトラマンオリジナルチャーム

「ウルトラマン」とのコラボ食パン第2弾では、魅力溢れるオリジナルチャームがプレゼントされます。

第1弾とは異なるデザインの全5種類をご用意！

それぞれのチャームは連結させることができ、コレクションやおしゃれのアクセントとして楽しめます。

専用紙袋

ウルトラ・リッチキャラメルパン1個につき、オリジナルデザインの専用紙袋が1枚付いてきます。

コンプリートセット

価格：8,200円(税込)

販売期間：2025年11月1日(土)〜11月30日(日) ※なくなり次第終了

販売対象店舗：国内店舗・オンラインショップ

セット内容：ウルトラ・リッチキャラメルパン5個、ウルトラマンオリジナルチャーム(全5種)、オリジナル発送箱1個

※オリジナル発送箱 単品価格：700円(税込)

ウルトラマンオリジナルチャーム全5種が必ず揃う、コンプリートセットも用意されています！

ウルトラ・リッチキャラメルパン5個と、チャーム全5種が、オリジナルデザインの発送箱に入った特別なセットです。

ファン必見のコンプリートセットは、ギフトにもおすすめです。

素材をリッチにしても、乃が美特有の耳まで柔らかい究極のくちどけは一切妥協していません。

贅沢な味わいと、変わらぬ感動の食感を、楽しめます！

乃が美『ウルトラマン』コラボ「ウルトラ・リッチキャラメルパン」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post オリジナルチャームプレゼント！乃が美『ウルトラマン』コラボ「ウルトラ・リッチキャラメルパン」 appeared first on Dtimes.