バナナのやさしい甘みとココアビスケットのほろ苦さの絶妙なハーモニー！ブルボン チョコレートビスケット「アルフォートバナナチョコ」

ブルボンが、人気のチョコレートビスケット「アルフォート」シリーズから新フレーバー「アルフォートバナナチョコ」を2025年10月28日(火)に期間限定で発売します。
バナナのまろやかな甘さとココアビスケットの組み合わせが楽しめる、今だけの味わいです。
ブルボンのロングセラー商品「アルフォート」に、期間限定でバナナチョコフレーバーが登場！
帆船を形どったチョコレートと、香ばしいビスケットの組み合わせが人気のシリーズです。
「アルフォートバナナチョコ」は、バナナのやさしい甘みとココアビスケットのほろ苦さが絶妙なハーモニーを奏でます☆
価格：オープンプライス
発売日：2025年10月28日(火)
販売場所：全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
内容量：136g(個装紙込み)
賞味期限：12カ月
ココアパウダーを練り込んでさっくりと焼きあげたココアビスケットに、帆船を形どったバナナチョコレートが組み合わされています。
バナナのやさしくまろやかな甘みが、ほろ苦いココアビスケットと調和する心地良い味わいが楽しめます。
ティータイムのお供や、ちょっとした休憩時間にぴったりの一品です。
バナナとチョコレートの王道の組み合わせをアルフォートで楽しめる期間限定フレーバー。
個包装になっているので、シェアするのにも便利です！
ブルボンから期間限定で発売される「アルフォートバナナチョコ」の紹介でした。
