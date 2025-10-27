Xiaomiの持ち歩き最適解タブレット、1万円切ってますよ #AmazonスマイルSALE
Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。
現在、コンパクトな8.7インチで持ち運びに便利な「Redmi Pad SE 8.7」や11インチの大画面で高精細なディスプレイの「Redmi Pad 2」など、Xiaomi（シャオミ）のタブレットがお得に登場しています。
携帯性と使い勝手のバランスに優れた「Redmi Pad SE 8.7」が41％オフの大特価で購入できるチャンス！
Redmi Pad SE 8.7 8.7インチディスプレイ 4 64GB(最大2TB拡張) 90Hz 低ブルーライト 最大輝度600nit 5:3アスペクト比 MediaTek Helio G85 WidevineL1 Dolby Atmos対応 デュアルスピーカー 6650mAh 18W急速充電 Wi-Fi Bluethooth 読書 会議 適用 グラファイトグレー
9,980円
（41％オフ）
Redmi Pad SE 8.7 8.7インチディスプレイ 4+64GB(最大2TB拡張) 90Hz 低ブルーライト 最大輝度600nit 5:3アスペクト比 MediaTek Helio G85 WidevineL1 Dolby Atmos対応 デュアルスピーカー 6650mAh 18W急速充電 Wi-Fi Bluethooth 読書 会議 適用 スカイブルー
9,980円
（41％オフ）
Redmi Pad SE 8.7 8.7インチディスプレイ 4+64GB(最大2TB拡張) 90Hz 低ブルーライト 最大輝度600nit 5:3アスペクト比 MediaTek Helio G85 WidevineL1 Dolby Atmos対応 デュアルスピーカー 6650mAh 18W急速充電 Wi-Fi Bluethooth 読書 会議 適用 オーロラグリーン
9,980円
（41％オフ）
臨場感あふれるサラウンドオーディオを楽しめる、「Redmi Pad SE 4GB+128GB」が15％オフ！
シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad SE 4GB+128GB wi-fiモデル 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 8000mAh 大容量 バッテリー 1TBまでmicroSDカード拡張 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版 ミントグリーン
18,480円
（15％オフ）
シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad SE 4GB+128GB wi-fiモデル 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 8000mAh 大容量 バッテリー 1TBまでmicroSDカード拡張 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版 ラベンダーパープル
18,480円
（15％オフ）
2.5K解像度の11インチ大画面と9000mAhバッテリーを搭載した「Redmi Pad 2」もお買い得！
シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB グラファイトグレー wi-fiモデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xiaomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版
20,820円
（5％オフ）
シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB ミントグリーン wi-fiモデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xiaomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版
20,820円
（5％オフ）
シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB ラベンダーパープル wi-fiモデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xiaomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版
20,820円
（5％オフ）
タブレットに最適化したAI機能を活用できる「Pad 7 Pro」が13％オフなど、Xiaomiのタブレットがお得に登場！
Xiaomi Pad 7 Pro Matte Glass Version 12G+512G グレー 3.2K 144Hz高精細ディスプレイ 800nits Snapdragon Gen 3 Xiaomi HyperOS2搭載 AI機能 Google Gemini クアッドスピーカー Dolby Vision 8850mAhバッテリー 67W急速充電 エンターテインメント 作業 会議用
73,980円
（13％オフ）
Xiaomi Pad 7 8G+128G ブルー 3.2K 144Hz高精細ディスプレイ 800nits Snapdragon 7+ Gen 3 Xiaomi HyperOS 2搭載 AI機能 Google Gemini クワッドスピーカー Dolby Vision 8850mAhバッテリー 45W急速充電 エンターテインメント 作業 会議用
47,830円
（13％オフ）
Xiaomi POCO Pad タブレット 8GB+256GB(最大1.5TB拡張) 12.1インチ 120Hz 2560x1600 Snapdragon 7s Gen 2 Xiaomi HyperOS搭載 Dolby Vision 10000mAh(標準) 33W急速充電対応 Wi-Fi Bluethooth エンターテインメント会議 作業 適用 グレー
35,982円
（10％オフ）
なお、上記の表示価格は2025年10月27日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
